Νέα ασέβεια των Κλίπερς: Έδωσαν το «3» του Πολ στον Μπιλ

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς συνεχίζουν να μην σέβονται τον θρύλο τους και έδωσε στον Μπράντλεϊ Μπιλ το «3», το οποίο φορούσε ο Κρις Πολ.

Το φετινό καλοκαίρι είναι από τα χειρότερα στην ιστορία των Λος Άντζελες Κλίπερς. Το ΝΒΑ έκρινε ένοχο τον οργανισμό και τιμωρήθηκε με 50 εκατομμύρια πρόστιμο, ενώ έχασε και τα επόμενα και πέντε μελλοντικά first-round picks λόγω της υπόθεσης του Καουάι Λέοναρντ.

Το trade του «Claw» στους Τορόντο Ράπτορς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα λόγω των όσων έγιναν και οι Κλίπερς βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της προσοχής για λάθος λόγο.

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα ξεκίνησε να πουλάει φανέλες του Μπράντλεϊ Μπιλ με το νούμερο «3», το οποίο δεν έχει φορέσει άλλος «Clipper» από τον Κρις Πολ από το 2011.

Μετά την άσχημη αποχώρηση του Πολ από τους Κλίπερς και την απόσυρσή του, όλοι περίμεναν πως ο οργανισμός θα απέσυρε την φανέλα του, ωστόσο φαίνεται πως δεν θα κάνει κάτι τέτοιο για τον παίκτη με τις περισσότερες ασίστ στην ιστορία του.

Is that the topic of the day? Lol — Bradley Beal (@RealDealBeal23) September 10, 2026

Μάλιστα, ο Μπιλ απάντησε στα σχόλια που γράφτηκαν με αναρτήσεις στα social media, τονίζοντας πως ο Πολ είναι θρύλος και ότι κανείς δεν μπορεί να διαγράψει τα όσα έχει κάνει.

He’s a legend!



The HISTORY and BRAND can’t be touched, nor erased!!! — Bradley Beal (@RealDealBeal23) September 10, 2026

Θυμίζουμε πως ο Μπιλ φορούσε το «3» και στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς και στους Φοίνιξ Σανς, πριν πάρει το «0» στους Κλίπερς.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως οι Κλίπερς είναι η μόνη ομάδα στο ΝΒΑ που δεν έχει αποσύρει κανένα νούμερο.