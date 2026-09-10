Βάζοντας τρία γκολ από το πρώτο μέρος, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκαμψε εύκολα το εμπόδιο της Σαμπάχ στο Old Trafford (4-0).

Το αυτονόητο έκαναν οι Κόκκινοι Διάβολοι στο ξεκίνημά τους στην League Phase, καθώς επικράτησαν ελεγχόμενα της Σαμπάχ του Βάλντας Νταμπράουσκας με 4-0.

Έπειτα από ένα πολύ ήσυχο πρώτο 20λεπτο, οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο 27’ με κοντινό πλασέ του Ματέους Κούνια έπειτα από συνδυασμό των Μπρούνο Φερνάντες και Ντόργκου. Ήταν το πρώτο γκολ του Βραζιλιάνου επιθετικού στην κορυφαία διοργάνωση. Στο 33’ ο Σέσκο έκανε ένα πλασέ εντελώς… Ζλάταν αλλά η μπάλα δεν του έκανε τη χάρη και στο 36’ η Σαμπάχ είχε την καλύτερη ευκαιρία της σε όλο το ματς με την σκαστή κεφαλιά του Μίκελς μόλις έξω.

Στο φινάλε του πρώτου 45λεπτου όμως ήρθαν ακόμα δύο γκολ για την Γιουνάιτεντ. Στο 42’ ο Κούνια έδωσε στον Τιέλεμανς και εκείνος στον Φερνάντες που πλάσαρε σωστά και στο 45’ ο Σέσκο έφυγε στην κόντρα έπειτα από πάσα του Εμπεμό, πέρασε και τον τερματοφύλακα και στην κενή εστία έγραψε το 3-0. Στην επανάληψη Μαζραουί και Κούνια απείλησαν νωρίς αλλά εκείνος που σκόραρε για το τελικό 4-0 ήταν ο Λισάντρο Μαρτίνες στο 68’ έπειτα από τακουνάκι του Ζίρκζε.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Μάικλ Κάρικ): Λάμενς, Μαζραουί, Γιορό, Μαρτίνες, Ντόργκου (72’ Αμάς), Μαϊνού (46’ Αντρέι Σάντος), Τιέλεμανς (46’ Μάουντ), Φερνάντες, Εμπεμό (72’ Λάσεϊ), Κούνια, Σέσκο (64’ Ζίρκζε).

Σαμπάχ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Ποκατίλοβ, Ζεντάντκα (76’ Ζούνιορ Αλμέιδα), Ντασντεμίροβ, ΜακΚάρθι, Πουτσάζ, Λεπίνγιτσα, Σίμιτς (75’ Ντου Κεϊρόζ), Ρακμοναλίεβ (71’ Καϊμπουλάεβ), Νουατσούκου (46’ Εμπινά), Παρίς (63’ Ισάγιεβ), Μίκελς.