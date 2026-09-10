Νίστρουπ: «Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν αλλά είμαι ικανοποιημένος»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού τόνισε ότι οι «πράσινοι» από το πρώτο 1-λεπτο έδειξαν τις δυνατότητες του.

Στις δηλώσεις του ο Τζέικομπ Νίστρουπ σημείωσε ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του τεχνικού του Παναθηναϊκού.

«Η Κηφισιά ήταν πολύ δύσκολος αντίπαλος, μια ομάδα που έπαιξε με ένταση, με πίεση.

Είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί από τα πρώτα 10ο λεπτά δείξαμε δυνατότητα μας, όσα μπορούσαμε να κάνουμε και δείξαμε τη διαφορά. Συνεχίσαμε, σκοράραμε, είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν αλλά είμαι ικανοποιημένος.

Έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να σκοράρουν, όπως ο Ταμπόρδα, ο Ουνάι, ο Λιβάι. Υπάρχει δύναμη, παίκτες που μπορούν να σκοράρουν και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν τα πράγματα δεν θα πηγαίνουν ίσως τόσο καλά, υπάρχει ικανότητα και αρκετοί παίκτες μπορούν να σκοράρουν».