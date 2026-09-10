Ζούπας: «Να πρωταγωνιστήσω στην Elite League με τον Αμύντα»

Ο φόργουορντ του Αμύντα, Άγγελος Ζούπας, μίλησε για τη νέα χρονιά με στην Elite League, αλλά και την εμπειρία του από το πρώτο Basketball Without Borders Next Up Camp στην Κωνσταντινούπολη.

Αναλυτικά όσα είπε στο ΕΟΚ WebRadio...

Για τη συμμετοχή του στο πρώτο BWB Next Up Camp που διοργανώθηκε από το NBA και τη FIBA στην Κωνσταντινούπολη: «Η εμπειρία ήταν κάτι ξεχωριστό, το να βλέπεις 80 διαφορετικούς μπασκετμπολίστες απ όλον τον κόσμο να συνυπάρχουν είναι κάτι μοναδικό. Η πρόσκληση μού ήρθε τρεις μέρες μετά το τέλος του Ευρωμπάσκετ, ήταν ένα e-mail στο οποίο χρειαζόταν να κάνω εγγραφή σε κάποια πράγματα που ζητούσε για να πάρω μέρος. Το διάστημα που πραγματοποιήθηκε το camp ήταν 26-29 Αυγούστου. Ο κάθε αθλητής που θέλει να φτάσει σε ένα μεγάλο επίπεδο αυτά ονειρεύεται. Οι εγκαταστάσεις, το ξενοδοχείο, το γήπεδο, ήταν όλα απίστευτα και πολύ επαγγελματικά, είχες προπονητές στη διάθεσή σου ό,τι ώρα ήθελες».

Για τη ρουτίνα που ακολουθούσαν τις ημέρες του camp: «Σηκωνόμουν 07:00 το πρωί, έτρωγα πρωινό και μετά, από τις 09:00 μέχρι τις 14:00, έκανες συνεχόμενα προπόνηση. Είχε διάφορους σταθμούς απ’ όπου έπρεπε να περάσεις και στο τέλος πήγαινες στα παιχνίδια, τα 3×3 και 5×5. Ήταν και αρκετοί παίκτες του NBA, όπως ο Μίντλετον, ο Μπρουκ Λόπεζ, ο Τζέιλεν Σαγκς… Αυτοί μάς έδιναν συμβουλές ανάλογα με τις δεξιότητές τους. Ο Μίντλετον ήταν στο κομμάτι της τρίπλας, για παράδειγμα. Μας έδωσαν και συμβουλές όπως το τι χρειάζεται για να φτάσεις στο επίπεδο που είναι αυτοί».

Για το τι κρατάει απ’ την εμπειρία αυτήν: «Κρατάω το ότι οι προπονητές αλλά και οι παίκτες μιλούν πάρα πολύ ήρεμα. Όταν κάνεις λάθος κοιτούν την επόμενη φάση και αυτό είναι ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση, γιατί δεν το έχουμε στην Ευρώπη, είναι πιο πολύ χαρακτηριστικό των Αμερικάνων. Ήταν μια εμπειρία που θα ήθελα να την ξαναζήσω, είχε όσα θέλω για το μέλλον, να παίζω μπάσκετ σε τέτοιες εγκαταστάσεις και συνθήκες».

Για το ότι ήταν παίκτες από 44 διαφορετικές χώρες και έξι διαφορετικές ηπείρους: Ήταν πάρα πολύ διαφορετικές κουλτούρες, αλλά το χαρακτηριστικό εκεί είναι ότι μας “δένει” όλους η αγάπη για το μπάσκετ, οπότε υπάρχει μια βασική επικοινωνία. Εγώ κράτησα επαφή με τον συγκάτοικό μου, που αναδείχθηκε και MVP, τον Ματίγια Λούκιτς».

Για τη νέα σεζόν με τον Αμύντα στην Elite League: «Προφανώς αλλάζουν τελείως τα πράγματα. Η Elite League είναι τελείως διαφορετική από τη National League 1, το παιχνίδι γίνεται πολύ πιο γρήγορο και πολύ πιο physical. Είναι και η προσθήκη των δύο ξένων που ανεβάζει κι άλλο το επίπεδο και το κάνει ακόμη πιο δύσκολο. Αυτό που έχω πει στον εαυτό μου για φέτος είναι ότι πρέπει να δουλέψω σκληρά. Δε θέλω να είμαι απλά ένας ρολίστας στην ομάδα μου, θέλω να πρωταγωνιστώ στο πρωτάθλημα της Elite League».

Για το τι θέλει να βελτιώσει στο παιχνίδι του προκειμένου ν’ ανέβει επίπεδο: «Το παιχνίδι μου έχει πολλά περιθώρια εξέλιξης. Ένα πράγμα που πρέπει οπωσδήποτε να βελτιώσω, προκειμένου να σταθώ και στην Elite League, είναι η άμυνα μου και γενικά να συνεισφέρω πιο πολύ και σε άλλα πράγματα πέραν απ’ το σκοράρισμα».