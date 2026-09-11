Από τριάρα σε τριάρα ο Παναθηναϊκός, ξανά στην κορυφή και ο κανονισμός που διασύρει την προπαγάνδα!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για τον κυριαρχικό Παναθηναϊκό, που πέτυχε άλλη μία τριάρα αυτή την φορά με την Κηφισιά και έπιασε κορυφή μετά από σχεδόν τρία χρόνια και βουλώνει την προπαγάνδα με τον κανονισμό για το πέναλτι.

Ο Παναθηναϊκός ήταν απολαυστικός απόψε στο ΟΑΚΑ, έκανε άλλη μία πειστική εμφάνιση από την αρχή μέχρι το τέλος και έφυγε ο κόσμος του χαρούμενος από το γήπεδο, διότι βλέπει κάτι καλό να χτίζεται.

Το τελικό 3-1 αδικεί την ομάδα του Νίστρουπ, που ήταν κυριαρχική από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό με τους Καμαρά, Κάνγκουα να κάνουν ότι θέλουν στο κέντρο και ο Αντίνο από αριστερά να ταλαιπωρεί την άμυνα της Κηφισιάς και ο Ταμπόρδα πάλι ήταν εκεί όταν έπρεπε. Η ομάδα μπήκε πολύ δυνατά και στο 16 με βάση τις ευκαιρίες, που είχε θα έπρεπε να είχε σκοράρει τουλάχιστον μία φορά. Τις έχασαν, όμως, ο Αντίνο, δύο φορές και μία ο Λιβάι και ο Κάνγκουα.

Η Κηφισιά πρέααρε, αλλά ο Παναθηναϊκός έβρισκε τον τρόπο και έσπαγε το πρέσινγκ και έφευγε στο χώρο με πολύ καλές προυποθέσεις. Από το 16 και μέχρι το 40 που υπήρχε άλλη μία μεγάλη ευκαιρία με τον Ταμπόρδα, ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε, αλλά μπήκε φουριόζος στο δεύτερο ημίχρονο.

Σε μία εκπληκτική ενέργεια από αριστερά ο Αντίνο έδωσε στον Κάνγκουα, που σημάδεψε γωνία και 1-0. Η ομάδα μπήκε μπροστά στο σκορ, αλλά ήθελε να βάλει και άλλα γκολ. Δυστυχώς, όμως, όσο εύκολα έκανε τις ευκαιρίες τόσο εύκολα τις έχανε. Ο Αντίνο, ο Καμαρά, ο Ταμπόρδα δεν βρήκαν στόχο και στο 71 είχαμε την διπλή φάση με το δοκάρι του Ταμπόρδα από πολύ κοντά, όπου στο πρώτο δοκάρι τα replay δείχνουν, ότι η μπάλα έχει περάσει την γραμμή .Ο VAR στέρησε ένα γκολ από τον Παναθηναϊκό και αν δεν κέρδιζε σήμερα θα μιλάγαμε για αλλοίωση.

Η Κηφισιά από το 62 έπαιζε με παίκτη λιγότερο, αφού ο Ζολίμπουα έχασε τον Λιβάι, που έφευγε προς της εστία και τον ανέτρεψε και δέχθηκε δίκαια την δεύτερη κίτρινη.

Το ματς πήγαινε για πολλά με λίγα μέχρι που από το πουθενά ο Φαν Ντρόγκελεν έκανε ένα τσαφ, που δεν συνηθίζει και ο Θεοδωρίδης σκόραρε.

Εγινε το 1-1 και μετά ο Παναθηναϊκός με την βοήθεια του κόσμου του πίεσε με παιχνίδι από τα πλάγια, χωρίς πανικό και με ορθολογική ανάπτυξη. Σε μία τέτοια φάση ο Καλάμπρια σέντραρε και ο Ταμπόρδα με σουτ έστειλε την μπάλα στην εστία, όπου ο Αντονίσε την βρήκε με τον αγκώνα και δεν την άφησε να περάσει την γραμμή. Δεύτερο έγκλημα κατά του Παναθηναϊκού σε λίγα λεπτά δεν έγινε. Ο VAR φώναξε τον Ματσούκα, ο οποίος είδε ότι με τον αγκώνα ο Αντόνισε σταματάει την πορεία της μπάλας και μετά πήγε στο σώμα του. Το πέναλτι δόθηκε ο Ταμπόρδα έκανε το 2-1 και απο κει και πέρα μπήκε και ένα τρίτο με τον Ραστόντερ από σέντρα του Καλάμπρια και όλα τελείωσαν.

Επειδή οι αντίπαλοί του δεν θέλουν τον Παναθηναϊκό να διεκδικεί το πρωτάθλημα έχουν αρχίσει να κάνουν τοι άσπρο μαύρο. Να μας πουν ποιος κανονισμός λέει, ότι ο αμυντικός βρίσκει με τον αγκώνα την μπάλα λίγο πριν την γραμμή και δεν είναι πέναλτι.

Για να μην μας τρελάνουν με την προπαγάνδα τους ο κανονισμός λέει: "Οταν ένας παίκτης στερήσει στην αντίπαλη ομάδα ένα γκολ, η μία προφανή ευκαιρία για γκολ διαπράττοντας μία χωρίς πρόθεση παράβαση παιξίματος της μπάλας με το χέρι , ο διαιτητής καταλογίζει το πέναλτι και ο παραβάτης παρατηρείται"

Να μας πουν ποιος κανονισμός λέει, ότι ο αμυντικός ανατρέπει δύο φορές από πίσω τον επιθετικό και δεν πρέπει να δεχθεί δύο κίτρινες.

Να μας πουν αυτοί, που έχουν κάνει όργια και έχουν κατασφάξει τον Παναθηναϊκό, όταν η μπάλα περνάει την γραμμή, πως δεν μετράει το γκολ.

Ο Παναθηναϊκός είναι και πάλι εδώ και τρομάζει τους αντιπάλους που έχουν πάθει πανικό.

Ολος ο κόσμος πρέπει να δει τον πόλεμο, που δέχεται η ομάδα και να υπάρξει η μεγαλύτερη συσπείρωση, που μπορεί να γίνει. Εμείς χαμηλά την μπάλα, ταπεινά, η ομάδα έπιασε κορυφή μετά τον Γενάρη του 2024 και την Κυριακή το ΟΑΚΑ θα πρέπει να έχει πολύ κόσμο, διότι είναι ο επόμενος τελικός.

*Ο Νίστρουπ βλέπουμε πως έχει μεταμορφώσει την ομάδα, πως παίζει με κάτω την μπάλα και βγαίνει η τρομερή ποιότητα του ρόστερ στο γήπεδο. Σήμερα σκόραρε το τέταρτο τη τάξει φορ, ο Ραστόντερ. Και ακόμα η ομάδα παίζει στο 40-50%. Εχει πολλά περιθώρια βελτίωσης.

*Μπράβο στον Λέτο για την Κηφισιά, που παρουσιάζει στο γήπεδο. Παίζει σαν μεγάλη ομάδα, χαίρεσαι να την βλέπεις.