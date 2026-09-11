Ραστόντερ: «Είναι νωρίς στη σεζόν ακόμα, μην ξεχνάτε ότι έχουμε πάνω από δέκα καινούριους παίκτες»

Ο Έλμιν Ραστόντερ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς, μίλησε για το 3/3 των «πράσινων» στην Super League και την μεταγραφική ενίσχυση του Τριφυλλιού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Στο πρώτο ημίχρονο βρήκαμε μπροστά μας μία καλή ομάδα, που πίεζε ψηλά και ήταν καλή με τη μπάλα στα πόδια. Στο ημίχρονο μιλήσαμε για τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε καλύτερα και νομίζω το δείξαμε στο δεύτερο μέρος.

Είναι πολύ νωρίς στην σεζόν, μην ξεχνάτε ότι έχουμε πάνω από 10 καινούριους παίκτες. Οπότε εβδομάδα με την εβδομάδα γινόμαστε καλύτεροι»

Για τον Παναιτωλικό είπε: «Ναι! Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε στη κορυφή του βαθμολογικού πίνακα αλλά αυτό σημαίνει ότι οι πάικτες που αγωνίστηκαν αύριο θα κάνουν αποθεραπεία, αυτοί που δεν έπαιξαν θα προπονηθούν και αυτό είναι, πάμε για τη νίκη στο επόμενο ματς.