Καλάμπρια: «Φέτος παίζουμε καλύτερα από πέρυσι»

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς (3-1), τόνισε ότι οι «πράσινοι» παρουσιάζουν βελτίωση την φετινή σεζόν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαστε χαρούμενοι, παίζουμε καλά, κερδίζουμε, θέλουμε τις νίκες και σκεφτόμαστε τον επόμενο αγώνα της Κυριακής. Φέτος παίζουμε πολύ καλύτερα από πέρυσι, έχουμε παίκτες με χαρακτήρα, περισσότερες δυνατότητες, παίζουν με ευκολία και κάνουν τα πράγματα απλά.

Ο προπονητής μας κάνει εξαιρετική δουλειά και όλοι μας μπορούμε να βελτιωθούμε περισσότερο αλλά παίζουμε καλά και είμαστε πιο συμπαγείς. Αισθάνομαι καλά και ήταν μια ατυχία ο τραυματισμός μου. Χρειάστηκε χρόνο, τώρα αισθάνομαι καλά, είμαι δυνατός στις προπονήσεις, είμαι έτοιμος και δεν έχω κανένα πρόβλημα».