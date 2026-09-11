Ποντένσε για Μεντιλίμπαρ: «Έβαζε τους παίκτες του να κάνουν τούμπες...»

Ο Ντάνιελ Ποντένσε μια ημέρα μετά την απομάκρυνση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό, με ανάρτησή του στα social media, πέταξε το... καρφί του για τον Βάσκο προπονητή, χωρίς να τον κατονομάζει.

Ο πρώην μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, σχολίασε την πρακτική του Μεντιλίμπαρ στις προπονήσεις, φέρνοντας και ένα παράδειγμα με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, χωρίς και πάλι να κατονομάζει τον νεαρό τερματοφύλακα της Χαλ.

Aναλυτικά το μήνυμα του Ντάνιελ Ποντένσε:

«Υπάρχει ένας προπονητής εκεί έξω που βάζει τους παίκτες του να κάνουν τούμπες κάθε φορά που αστοχούν σε άσκηση τελειωμάτων ή κάνουν μια ενέργεια που δεν του αρέσει. Δεν έχει σημασία αν ο παίκτης είναι 18 ή 36 ετών. Δεν έχει σημασία το όνομά του.

Σε μια προπόνηση, ένας τερματοφύλακας πάσαρε κατευθείαν στον μέσο και έχασε την μπάλα. Έκανε δέκα μπροστινές τούμπες, ακριβώς στη μέση της άσκησης. Και ο ίδιος τερματοφύλακας είναι ο μοναδικός στην Premier League που δεν έχει δεχθεί ακόμη γκολ μετά από τρεις αγωνιστικές».