Χαμός στην Φενέρμπαχτσε: Παραιτήθηκε ο προπονητής της - Δέχθηκε μπουκάλι στο κεφάλι!

Αναβρασμός επικρατεί στην Φενέρμπαχτσε μετά το ισόπαλο 1-1 με την Ρόμα, αφού ο προπονητής της τουρκικής ομάδας, Ισμαΐλ Καρτάλ υπέβαλλε την παραίτησή του.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Τούρκος προπονητής εμφανώς εκνευρισμένος, υπέβαλλε την παραίτησή του, τονίζοντας ότι δεν θα ξαναεπιστρέψει στην Φενέρ.

«Απόψε ευχαριστώ τους ποδοσφαιριστές μου και παραιτούμαι από τη θέση μου. Πήρα αυτή την απόφαση για να ανοίξω τον δρόμο για τον σύλλογό μου. Παραιτούμαι τώρα που είναι ακόμη νωρίς. Παραιτούμαι με πρόθεση να μην επιστρέψω ποτέ ξανά», ανέφερε στην δήλωσή του ο Καρτάλ.

Όπως αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ, μετά το τέλος του αγώνα υπήρξαν έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο της Φενέρ για τον προπονητή της ομάδας, ενώ η κατάσταση ξέφυγε όταν δέχθηκε μπουκάλι στο κεφάλι!

Ο εμβληματικός πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Αζίζ Γιλντιρίμ, θέλησε να κατευνάσει τα πνεύματα, τονίζοντας ότι δεν κάνει δεκτή την παραίτηση του Καρτάλ, ενώ πέταξε τα βέλη του στους οπαδούς της τουρκικής ομάδας.

«Οι οπαδοί πανηγύρισαν για μία ημέρα όταν η ομάδα προκρίθηκε στο Champions League, αλλά από τότε μέχρι και σήμερα μιλούν συνεχώς για το πώς προκρίθηκε, λέγοντας ότι η ομάδα είναι αδύναμη, ότι η ομάδα είναι έτσι και είναι αλλιώς.

Όλοι παίρνουν αποφάσεις για τον πρόεδρο, τη διοίκηση και τον προπονητή. Αυτό είναι απαράδεκτο. στο τέλος, τον Μάιο, θα είμαστε πρωταθλητές. Απόψε πέταξαν ένα μπουκάλι στο κεφάλι του Καρτάλ. Γι’ αυτό είναι αναστατωμένος, γι’ αυτόν τον λόγο!

Είπαμε ότι θα προκριθούμε στο Champions League και το κάναμε, με τον Καρτάλ. ο Καρτάλ δεν χρειάζεται να πει ότι θα συνεχίσει. Εγώ είμαι ανώτερός του και του είπα ότι θα συνεχίσει! Είμαστε οικογένεια», ανέφερε ο Αζίζ Γιλντιρίμ.