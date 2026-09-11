Λέτο: «Η κόκκινη στον Ζολιμπουά προφανώς επηρέασε το αποτέλεσμα της αναμέτρησης»

Οι δηλώσεις του τεχνικού της Κηφισιάς μετά την ήττα με 3-1 από τον Παναθηναϊκό.

Ο Αργεντινός τεχνικός τόνισε η Κηφισιά με την πίεση της είχε τον έλεγχο σε μεγάλο βαθμό του ρυθμό του αγώνα.

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο.

«Είναι πολύ σημαντικό για εμάς πως αγωνιστήκαμε σήμερα, πως βρεθήκαμε στον αγωνιστικό χώρο, με τον τρόπο που πιέσαμε καταφέραμε να ελέγξουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον ρυθμό του αγώνα.

Ήρθε όμως μια φάση, μια κόκκινη κάρτα που προφανώς αλλάζει την κατάσταση, μια κάρτα που δίνει παραπάνω κίνητρο στον Παναθηναϊκό, ήταν πιο δύσκολο για εμάς προκειμένου από εκεί και πέρα να αγωνιστούμε και προφανώς επηρέασε το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Έχουμε αντιμετωπίσει μια ομάδα που παίζει στο Champions League την ΑΕΚ, μια που παίζει στο Europa League, τον ΟΦΗ και τον Παναθηναϊκό που έχει δώσει πάρα πολλά εκατομμύρια για να κάνει μεταγραφές. Αυτό που κοιτάμε είναι το επόμενοι παιχνίδι, τα πολύ σημαντικά παιχνίδια που έχουμε μπροστά για εμάς, να δουλέψουμε για να είμαστε αυτό που θέλουμε να είμαστε προκειμένου να πάρουμε βαθμούς, που θεωρούμε ότι αξίζαμε να πάρουμε στα προηγούμενα παιχνίδια και δεν τα καταφέραμε».