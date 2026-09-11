Μετά από μια συγκλονιστική ματσάρα, η Λανς έφυγε αλώβητη από την έδρα της Σλάβια Πράγας, επικρατώντας με το χορταστικό 2-3.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς ιδιαίτερες... συγκινήσεις με το 0-0 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων, σε μια αναμέτρηση που σφύριξε ο Βασίλης Φωτιάς.

Στο 49ο λεπτό, ωστόσο οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν, αφού ο Κονέτσνι άφησε την Σλάβια με 10 παίκτες, όμως οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ με τον Ντάνιελ Στουρμ στο 51'.

Η Λανς όμως έβγαλε αντίδραση και ισοφάρισε σε 1-1 με τον Σίμα στο 73', όμως η Σλάβια Πράγας πήρε ξανά το προβάδισμα με τον Στουρμ στο 88ο λεπτό, όμως οι Γάλλοι με επική ανατροπή και γκολ στο 90΄ και το 90+3΄ πήραν μια τεράστια νίκη.

Αρχικά ο Τοβέν στο 90ο λεπτό ισοφάρισε σε 2-2 για να έρθει ο Αγκιλάρ στο 90+3' με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, να διαμορφώσει το τελικό 2-3.