Είναι ο φόβος και ο τρόμος όλων των θηρίων στην Ευρώπη. Έχουν κερδίσει σε κάθε πιθανή και απίθανη έδρα. Το Μόναχο, όμως, έχει διαφορετικούς νόμους.
Εκεί, η Μπάγερν είναι κυριαρχική, ασφυκτική, δεν χαρίζεται σε κανέναν.
Για 47 λεπτά η Μπόντο Γκλιμτ πάρκαρε ένα πούλμαν μπροστά από την εστία του Χάικιν και δίχως να ξεμυτίσει είχε βρει τρόπο να κρατάει το 0-0.
Σε εκείνο το σημείο, ο Μουσιάλα έλυσε το γόρδιο δεσμό (47’, 1-0) και τα πράγματα απλοποιήθηκαν. Η νορβηγική αντίσταση χαλάρωσε και τα πράγματα πήραν τη φυσιολογική τους ροή.
Ο Χάρι Κέιν έβαλε το συνηθισμένο του γκολ (61’, 2-0), ο ξεχασμένος Αλφόνσο Ντέιβις βρήκε μετά από καιρό έναν λόγο να χαμογελάσει (77’, 3-0) και η μηχανή πήρε μπροστά.
Ο Κομπανί δεν διέταξε κατάπαυση πυρός και ο Ολίσε είχε μείνει… νηστικός. Με δύο ακόμα γκολ του Άγγλου εξτρέμ (83’, 90’+2’) το σκορ έφτασε στο 5-0 σε μία βραδιά που εντέλει εξελίχθηκε σε βαυαρικό περίπατο.