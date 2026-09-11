Οι Νορβηγοί άντεξαν για 47 λεπτά στη Βαυαρία, όμως η Μπάγερν Μονάχου βρήκε τον τρόπο να φτάσει στο τέλος στο άνετο 5-0.

Είναι ο φόβος και ο τρόμος όλων των θηρίων στην Ευρώπη. Έχουν κερδίσει σε κάθε πιθανή και απίθανη έδρα. Το Μόναχο, όμως, έχει διαφορετικούς νόμους.

Εκεί, η Μπάγερν είναι κυριαρχική, ασφυκτική, δεν χαρίζεται σε κανέναν.

Για 47 λεπτά η Μπόντο Γκλιμτ πάρκαρε ένα πούλμαν μπροστά από την εστία του Χάικιν και δίχως να ξεμυτίσει είχε βρει τρόπο να κρατάει το 0-0.

Σε εκείνο το σημείο, ο Μουσιάλα έλυσε το γόρδιο δεσμό (47’, 1-0) και τα πράγματα απλοποιήθηκαν. Η νορβηγική αντίσταση χαλάρωσε και τα πράγματα πήραν τη φυσιολογική τους ροή.

Ο Χάρι Κέιν έβαλε το συνηθισμένο του γκολ (61’, 2-0), ο ξεχασμένος Αλφόνσο Ντέιβις βρήκε μετά από καιρό έναν λόγο να χαμογελάσει (77’, 3-0) και η μηχανή πήρε μπροστά.

Ο Κομπανί δεν διέταξε κατάπαυση πυρός και ο Ολίσε είχε μείνει… νηστικός. Με δύο ακόμα γκολ του Άγγλου εξτρέμ (83’, 90’+2’) το σκορ έφτασε στο 5-0 σε μία βραδιά που εντέλει εξελίχθηκε σε βαυαρικό περίπατο.