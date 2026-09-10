Κριτική Παναθηναϊκού: «Έλαμψαν» Κάνγκουα και Ταμπόρδα, ανεβαίνει ο Καμαρά, σπουδαίο ημίχρονο ο Αντίνο

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-1 την Κηφισιά και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Τζέικομπ Νίστρουπ. Σπουδαίο ματς από Κάνγκουα, Ταμπόρδα και Καμαρά, φοβερός στο δεύτερο ημίχρονο ο Αντίνο.

Ινιάκι Πένια: Λιγοστές οι φορές που χρειάστηκε, αλλά πάντα «παρών» ο Ισπανός γκολκίπερ. Σταθερός στις εξόδους, καλός με την μπάλα στα πόδια, γενικά παίρνει πολύ θετικό βαθμό. Στον γκολ που δέχτηκε δεν φέρει ευθύνη.

Γιώργος Κυριακόπουλος: Αμυντικά τα πήγε μια χαρά, δίχως να ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα. Επιθετικά είχε προωθήσεις, όμως αυτές δεν έδωσαν κάτι ουσιαστικό στην ομάδα.

Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν: Υπέπεσε σε ένα τραγικό λάθος που θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο για την ομάδα του, αλλά στο υπόλοιπο του αγώνα δεν αντιμετώπισε προβλήματα.

Στέφαν Ντε Φράι: Πολύ θετικός ο πολύπειρος συμπατριώτης του, που ήταν πάντα εκεί που πρέπει και έβγαλε με άνεση το ματς, δίχως να αντιμετωπίσει προβλήματα.

Ντάβιντε Καλάμπρια: Προσπάθησε πολύ να βοηθήσει την ομάδα με τις προωθήσεις και τα ανεβάσματά του, έχοντας συμμετοχή σε φάσεις από τα δεξιά και βγάζοντας ασίστ στον Ραστόντερ. Αμυντικά δεν είχε προβλήματα.

Ετιέν Καμαρά: Ανεβασμένος ο Γάλλος, έκανε καίριες παρεμβάσεις, κυκλοφόρησε καλά την μπάλα και γενικά η παρουσία του στην μεσαία γραμμή ήταν άκρως θετική σε όλα τα επίπεδα (ανασταλτικά και δημιουργικά). Το κορυφαίο του παιχνίδι με την πράσινη φανέλα.

Κινγκς Κάνγκουα: Πραγματικό «μηχανάκι», δεν σταματάει να τρέχει, να μαρκάρει αλλά και να φτιάχνει παιχνίδι. Είχε δημιουργικό ρόλο, δοκίμασε το πόδι του, σκόραρε και γενικά ήταν από τους κορυφαίους του Παναθηναϊκού.

Βισέντε Ταμπόρδα: Εξαιρετικός και ο Αργεντινός, με απολαυστικές μπαλιές που δημιούργησαν τεράστια προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο είχε δύο δοκάρια, κέρδισε πέναλτι και τελικά «έγραψε» το 2-1 για την ομάδα του!

Σαντίνο Αντίνο: Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν από τους κορυφαίους του γηπέδου, κάνοντας... σμπαράλια την αντίπαλη άμυνα και έχοντας την ασίστ στον Κάνγκουα.

Λιβάι Γκαρσία: Έτρεξε αρκετά, ταλαιπώρησε την αντίπαλη άμυνα, κέρδισε μονομαχίες, αλλά δεν βρήκε καθαρή φάση για να σκοράρει.

Ανδρέας Τετέι: Πολύ ορεξάτος και ο άλλος επιθετικός του Παναθηναϊκού, που δεν μπόρεσε όμως να βρει γκολ και να κάνει την προσπάθειά του να καρποφορήσει.

Ιμράν Λούζα: Θετικός στο διάστημα που αγωνίστηκε, χωρίς να κάνει πάντως την διαφορά.

Αζεντίν Ουναΐ: Θετικός στο διάστημα που αγωνίστηκε, χωρίς να κάνει πάντως την διαφορά.

Ελμίν Ραστόντερ: Πρόλαβε να χριστεί σκόρερ στο διάστημα που αγωνίστηκε, βάζοντας το... κερασάκι στην τούρτα της ομάδας του.

Γιώργος Κάτρης: Έπαιξε ελάχιστα και δεν μπορεί να κρίθεί.

Παναγιώτης Μπινιάρης: Έπαιξε ελάχιστα και δεν μπορεί να κρίθεί.