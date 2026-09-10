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Ο Πένια κράτησε το «μηδέν» στο σουτ του Πόμπο (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 47’ η Κηφισιά είχε την καλύτερη της ευκαιρία για να σκοράρει. Σουτ του Πόμπο λίγο έξω από την περιοχή, απέκρουσε ο Πένια.

Η ευκαιρία του Πόμπο

Ο Πένια κράτησε το «μηδέν» στο σουτ του Πόμπο (vid)