Μέσα ή όχι το σουτ του Ταμπόρδα; Τι δείχνει το replay…

Η φάση… σπαζοκεφαλιά του Αργεντινού, με το πιο ξεκάθαρο replay, να δίνει την εντύπωση πως η μπάλα είναι όλη εντός και το γκολ θα έπρεπε να μετρήσει.

Πριν την προσωρινή ισοφάριση της Κηφισιάς στο ΟΑΚΑ, έγινε μια φάση εντυπωσιακή, αλλά συγχρόνως δύσκολη. Κυρίως επειδή ήταν απ’ αυτές που δίνουν την εντύπωση πως έγινε κάτι άλλο απ’ αυτό που τελικά υποδείχθηκε.

Ο Ταμπόρδα στο διπλό δοκάρι που είχε, το πρώτο του τελείωμα ήταν αυτό που σήκωσε δικαιολογημένη συζήτηση. Η μπάλα μετά το οριζόντιο «έσκασε» στο έδαφος. Με γυμνό μάτι, φάνηκε ξεκάθαρα πως έχει περάσει ολόκληρη τη γραμμή.

Με το replay που έδειξε ο ΣΚΑΪ, το συμπέρασμα παρέμεινε. Δημιουργώντας, μάλιστα, σύγχυση αναφορικά με την καθυστέρηση στην υπόδειξη του τέρματος. Το οποίο θα είχε «καθαρίσει» το ματς νωρίτερα απ’ το σημείο που τελικά το έκαναν οι «πράσινοι».

Ο Παπαδόπουλος στο VAR, όμως, είδε κάτι άλλο. Ένα replay πίσω από την εστία, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί και παραπλανητικό. Σύμφωνα με αυτό, έκρινε πως για χιλιοστά, η μπάλα ίσως να ακουμπά στη γραμμή. Μια αμφιβολία που αυτόματα έφερε και τη συνέχιση του παιχνιδιού, χωρίς να μετρήσει γκολ.

Το ερώτημα είναι αν ο Παπαδόπουλος είδε τη φάση από την κάμερα της τηλεοπτικής μετάδοσης. Η οποία μοιάζει και είναι πιο αξιόπιστη, καθώς είναι αδύνατο να κριθεί με ασφάλεια αν η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή, με πλάνο πίσω απ’ την εστία.

Απ’ τη στιγμή που δεν υπάρχει goal line technology, η προσπάθεια να κριθεί μια τέτοια φάση από την καλύτερη δυνατή οπτική γωνία, θα ήταν τουλάχιστον η πιο δίκαιη. Ειδικά όταν υπάρχει κάμερα που δείχνει την μπάλα να «σκάει» μέσα.