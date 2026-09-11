Νίστρουπ: «Η σταθερότητα μας δίνει αυτοπεποίθηση και την αίσθηση πως βελτιωνόμαστε»

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ σχολίασε τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς αλλά και την σταθερότητα που δείχνει η ομάδα έως τώρα στο ξεκίνημα της σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Για την επιθυμία του κόσμου να δει την ομάδα για το επιθετικό ποδόσφαιρο που παίζει:

«Δεν ξέρω. Νομίζω ότι παίξαμε καλά. Ο αντίπαλος ήταν πολύ πονηρός. Είχε δυσκολέψει τις μεγάλες ομάδες και πέρυσι. Με ευχαρίστησαν τα πρώτα δέκα λεπτά των δύο ημιχρόνων. Θα ήθελα λίγο κυνισμό στο καλό μας διάστημα μετά την αποβολή. Δεχθήκαμε ένα γκολ από το πουθενά και ήταν ένα σοκ για μας.

Βρήκαμε κάποια σταθερότητα για να τελειώσουμε τη δουλειά μέχρι το διάλειμμα των Εθνικών ομάδων κερδίζοντας τα τρία ματς που μένουν. Η σταθερότητα μας δίνει αυτοπεποίθηση και την αίσθηση πως βελτιωνόμαστε. Είμαστε χαρούμενοι για το 3/3, για τη νίκη στο ντέρμπι, που δεν τα καταφέραμε καλά πέρυσι. Το να είμαστε στην κορυφή τώρα δεν λέει κάτι, είναι μαραθώνιος, πρέπει να συνεχίσουμε. Πρέπει να τα πάμε καλά και με τους μεγάλους και με τους μικρούς, όπως η Κηφισιά που έχει δείξει πόσο καλή ομάδα είναι».

Για το κλειστό ροτέισον:

«Υπάρχει ανταγωνισμός στην ομάδα. Είναι σημαντικό να πω ότι κάποιες από τις μεταγραφές που έχουν έρθει, ειδικά οι τελευταίοι, είναι παίκτες που δεν έχουν παίξει ματς εδώ και λίγο καιρό. Δεν θα δείτε όλους τους παίκτες να παίζουν συνέχεια. Ξέρω πως έχω περισσότερους από 11 ποδοσφαιριστές. Ο Λούζα πχ ήρθε και έκανε τη διαφορά από τον πάγκο, ο Ελμίν σκόραρε γκολ».