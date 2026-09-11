Ο Μέινου πλησίασε επίδοση που είχε καταγράψει ο Κάρικ κόντρα στον Ολυμπιακό

Το παιχνίδι των «κόκκινων διάβολων» περνούσε από τα πόδια του νεαρού χαφ, με τον Μέινου να ολοκληρώνει την αναμέτρηση έχοντας 81 εύστοχες μεταβιβάσεις, πλησιάζοντας την επίδοση του νυν προπονητή του, Μάικλ Κάρικ.
Ο Άγγλος τεχνικός, όταν ήταν παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είχε καταγράψει 89 εύστοχες πάσες τον Φεβρουάριο του 2014 σε αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό (3-0), που μέχρι και σήμερα αποτελεί την κορυφαία επίδοση για Άγγλο παίκτη των «κόκκινων διάβολων».
81 - Kobbie Mainoo completed the most passes in Manchester United's 4-0 win over Sabah (81).— OptaJoe (@OptaJoe) September 10, 2026
It was the most by an Englishman for the Red Devils in a UEFA Champions League match since Michael Carrick in February 2014 vs Olympiakos (89).
Mentor. pic.twitter.com/59wSvQydOG