Ο Μέινου πλησίασε επίδοση που είχε καταγράψει ο Κάρικ κόντρα στον Ολυμπιακό

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην επιστροφή της σε League Phase του Champions League, «διέλυσε» την Σαμπάχ με 4-0, έχοντας σε τρομερή κατάσταση τον Κόμπι Μέινου.

Το παιχνίδι των «κόκκινων διάβολων» περνούσε από τα πόδια του νεαρού χαφ, με τον Μέινου να ολοκληρώνει την αναμέτρηση έχοντας 81 εύστοχες μεταβιβάσεις, πλησιάζοντας την επίδοση του νυν προπονητή του, Μάικλ Κάρικ.

Ο Άγγλος τεχνικός, όταν ήταν παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είχε καταγράψει 89 εύστοχες πάσες τον Φεβρουάριο του 2014 σε αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό (3-0), που μέχρι και σήμερα αποτελεί την κορυφαία επίδοση για Άγγλο παίκτη των «κόκκινων διάβολων».