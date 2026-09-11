Ο Δουβίκας έγινε ο 113ος Έλληνας που σκοράρει στο Champions League

Ο Τάσος Δουβίκας στην πρεμιέρα της Κόμο σε League Phase του Champions League, έβαλε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ στη νίκη με 4-1 επί της Λειψίας.

Ο 27χρονος επιθετικός σημείωσε το πρώτο του γκολ στην διοργάνωση και έγινε ο ποδοσφαιριστής Νο113 από την Ελλάδα που σκοράρει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, είτε ως Κύπελλο Πρωταθλητριών, είτε ως Champions League.

Κορυφαίος Έλληνας σκόρερ σε επίπεδο Κυπέλλου Πρωταθλητριών/Champions League είναι ο Κώστας Μήτρογλου με 14 γκολ σε 41 παιχνίδι, ενώ ακολουθεί η εμβληματική μορφή του Παναθηναϊκού, Αντώνης Αντονιάδης με 13 γκολ σε 14 παιχνίδια!

Από τους ενεργούς ποδοσφαιριστές, ο Βαγγέλης Παυλίδη είναι ο κορυφαίος σκόρερ, έχοντας 9 γκολ σε 22 παιχνίδια Champions League, με την Μπενφίκα να μην μετέχει στην φετινή διοργάνωση.