Αντωνόπουλος: «Στο ίδιο έργο θεατές, δικαιούμαστε πολλά πράγματα και δεν τα πήραμε τελικά»

Ο προπονητής του Αστέρα Τρίπολης, Γιώργος Αντωνόπουλος μίλησε για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του κόντρα στον Άρη, για την 2η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:



«Στο ίδιο έργο θεατές. Άλλο ένα παιχνίδι που δικαιούμαστε πολλά πράγματα και δεν το πήραμε τελικά. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο. Είχαμε πολλές ευκαιρίες. Και δεχθήκαμε ένα γκολ από μια ανυποψίαστη περίοδο.

Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Πρέπει να δουλέψουμε, να βρίσκουμε τρόπους. Να μην δεχόμαστε ούτε με αυτόν τον τρόπο τα γκολ. Και να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στο τελικό τρίτο. Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών, δεν έχω παράπονο. Όμως κάτι μας λείπει και πρέπει να το αλλάξουμε».



Για την τριάδα στην άμυνα αν θα διατηρηθεί: «Είναι και για τη συνέχεια. Από την άποψη ότι δεν ακυρώνουμε όλα αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Απλά να έχουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο και πλάνο, όπου και αν χρειαστεί. Ανάλογα και τον αντίπαλο».