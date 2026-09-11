Φάμπρεγκας: «Είναι μια ιστορική βραδιά για εμάς, πρέπει να μείνουμε ταπεινοί»

Ο Σεσκ Φάμπρεγκας, μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα της Κόμο στο Champions League κόντρα στην Λειψία (4-1), εξέφρασε την περηφάνια του για την απόδοση των ποδοσφαιριστών του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήταν μια υπέροχη εμφάνιση απόψε. Ήταν το πρώτο μας παιχνίδι στην ιστορία μας στο Champions League, οπότε είναι μια ιστορική βραδιά για εμάς. Γνωρίζαμε ότι η Λειψία θα μας πίεζε επιθετικά, οπότε προσπαθήσαμε να αναλύσουμε το παιχνίδι τους, να μελετήσουμε τις τοποθετήσεις τους και να καταλάβουμε τι θα έκαναν εναντίον μας.

Δυσκολευτήκαμε σε ορισμένες στιγμές, όταν ανέβασαν την ένταση στο δεύτερο ημίχρονο, οπότε έπρεπε να προσαρμοστούμε μετά από περίπου 60 λεπτά. Ωστόσο, στη συνέχεια τα πήγαμε πολύ καλά, ειδικά στις αντεπιθέσεις μας. Το τελικό 4-1 έδειξε το επίπεδο που μπορούμε να φτάσουμε.

Είναι πάντα σημαντικό να ξεκινάς μια διοργάνωση με τρεις βαθμούς, είτε πρόκειται για το Champions League, είτε για οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση. Για εμάς, αυτό αποτελεί ανταμοιβή για τη σπουδαία δουλειά που έκανε η ομάδα πέρυσι, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε σε αυτό. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιοι είμαστε. Πρέπει να παραμείνουμε ταπεινοί και να κρατάμε τα πόδια μας στη γη».