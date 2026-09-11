Μπήκε στο Top-10 των σκόρερ όλων των εποχών της Μπενφίκα ο Βαγγέλης Παυλίδης!

Μία ακόμη διάκριση απολαμβάνει ο Βαγγέλης Παυλίδης στην θητεία του στην Μπενφίκα, μετά το «εκρηκτικό» του ξεκίνημα την φετινή σεζόν.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός, με το γκολ που σημείωσε στην τεσσάρα απέναντι στη Μορεϊρένσε για την 3η αγωνιστική της Primeira Liga μπήκε στο Top-10 των σκόρερ όλων των εποχών της Μπενφίκα.

Συγκεκριμένα, ο Παυλίδης αύξησε σε 72 τα γκολ που έχει πετύχει με τη φανέλα του πορτογαλικού συλλόγου και ανέβηκε στην 10η θέση του πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών των «αετών».

Ο Παυλίδης πέρασε τον Ισαΐας (71 γκολ), ενώ απέχει μόνο δύο γκολ από τον 9ο στον σχετικό πίνακα Σεφέροβιτς. Στην κορυφή των σκόρερ της Μπενφίκα βρίσκεται ο Όσκαρ Καρντόσο με 172 γκολ.

Οι δέκα πρώτοι σκόρερ όλων των εποχών της Μπενφίκα:

1. Καρντόσο 172 γκολ

2. Νούνο Γκόμες 164 γκολ

3. Ζόνας 137 γκολ

4. Ράφα Σίλβα 105 γκολ

5. Σιμάο 95 γκολ

6. Πίζι 94 γκολ

7. Εουσέμπιο 90 γκολ

8. Ζοάο Πίντο 85 γκολ

9. Χάρις Σεφέροβιτς 74 γκολ

10. Βαγγέλης Παυλίδης 72 γκολ