Η Παλμέιρας βάζει τέλος στα κινητά και φέρνει τα βιβλία στην ακαδημία της

Μια διαφορετική «προπόνηση» για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές της Παλμέιρας: το κινητό μένει στην είσοδο του προπονητικού κέντρου και τη θέση του παίρνει το βιβλίο.

Η Παλμέιρας αποφάσισε να κάνει ένα μικρό… διάλειμμα από την εποχή της οθόνης. Στις εγκαταστάσεις της ακαδημίας της, οι νεαροί ποδοσφαιριστές δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα κινητά τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο προπονητικό κέντρο.

Η απόφαση αφορά τόσο τους παίκτες όσο και το προσωπικό στους κοινόχρηστους χώρους και εφαρμόζεται από την είσοδο στο προπονητικού κέντρο μέχρι την έξοδο από αυτό. Στόχος της Παλμέιρας είναι να περιορίσει τον χρόνο μπροστά στις οθόνες και να ενισχύσει την επικοινωνία μεταξύ των παιδιών, αλλά και τη συγκέντρωσή τους στις καθημερινές δραστηριότητες.

Και επειδή το «όχι» κινητό αφήνει ένα κενό. Ο σύλλογος βρήκε τι θα το γεμίσει. Δημιούργησε ειδικούς χώρους ανάγνωσης μέσα στις εγκαταστάσεις, ώστε οι νεαροί παίκτες να μπορούν να διαβάζουν στα διαστήματα ανάμεσα στις προπονήσεις, στα γεύματα ή όσο περιμένουν για κάποια θεραπεία.