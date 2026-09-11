Η Ρεάλ Μαδρίτης «δένει» τον Αρντά Γκιουλέρ έως το 2032

Οι Μαδριλένοι ήρθαν σε συμφωνία με τον νεαρό Τούρκο μεσοεπιθετικό για την ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας.

Ο Αρντά Γκιουλέρ αποτελεί ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα της Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας αποκτήσει πλέον ρόλο βασικού στους «Μερένχες» με την διοίκηση των Μαδριλένων να του καταθέτει πρόταση ανανέωσης του συμβολαίου του.

Όπως αναφέρει η «AS», οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές ήταν γρήγορες, αφού ο Γκιουλέρ αποδέχθηκε την πρόταση της Ρεάλ και τις επόμενες ημέρες θα υπογράψει συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια έως το 2032.

Έτσι, η Ρεάλ Μαδρίτης θα «δέσει» τον νεαρό Τούρκο μεσοεπιθετικό με νέο συμβόλαιο, θέλοντας να αποθαρρύνει οποιονδήποτε... μνηστήρα, για ένα από τα κορυφαία ταλέντα του ρόστερ της.