Κάρικ: «Φανταστικός παίκτης ο Μέινου, είναι υπέροχο να τον βλέπεις στο γήπεδο»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάικλ Κάρικ αποθέωσε τον Κόμπι Μέινου, για την εμφάνιση που πραγματοποίησε ο νεαρός χαφ κόντρα στην Σαμπάχ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τα θετικά που κρατάει από το ματς: «Είναι ωραίο να κρατάμε το μηδέν. Και, φυσικά, να κερδίζουμε τον αγώνα. Υπήρχαν πολλά θετικά. Θεωρώ ότι ορισμένοι από τους επιθετικούς μας παίκτες ήταν φανταστικοί. σε ορισμένα σημεία το ποδόσφαιρο που παίξαμε ήταν πραγματικά καλό: ήμασταν επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις και, στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, αμυνθήκαμε πολύ καλά».

Για την εμφάνιση της Σαμπάχ: «Πρέπει να τους δώσω τα εύσημα. Είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα να αντιμετωπίσεις. Παίζουν με μικρές πάσες και σε αναγκάζουν να δουλέψεις σκληρά για να ανακτήσεις την μπάλα. Το αποτέλεσμα φαίνεται άνετο, δεν ήταν όμως έτσι. Πιστεύω ότι κάναμε πολλά καλά πράγματα απόψε, κάτι που μας χάρισε αυτό το καλό αποτέλεσμα».

Για τον Κόμπι Μέινου: «Είναι ένας φανταστικός παίκτης, αυτό είναι προφανές. Ο τρόπος με τον οποίο παίζει, λίγο πιο πίσω και συνδέοντας τις γραμμές, ξεκινώντας τις επιθέσεις και ασκώντας τεράστια επιρροή στο παιχνίδι μας. Είναι πραγματική χαρά να τον έχουμε στην ομάδα. Θέλει να μαθαίνει, θέλει να βελτιώνεται, θέλει να ακούει και εκφράζεται στο γήπεδο. Είναι υπέροχο να το βλέπεις».