Ο Νίκο Παζ έπιασε επίδοση που θύμισε... Μέσι

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής μάλιστα, έγινε ο δεύτερος νεότερος Αργεντινός που μοιράζει 2+ ασίστ σε αναμέτρηση για το Champions League, μετά τον θρυλικό Λιονέλ Μέσι.
Ο «Pulga» είχε καταγράψει αυτή την επίδοση σε ηλικία 21 ετών και 120 ημερών κόντρα στην Βασιλεία το 2008, ενώ ο Νίκο Παζ το έκανε σε ηλικία 22 ετών και 2 ημερών.
2 - 🇦🇷 Nico Paz (22y 2d) is the youngest Argentinean player to assist 2+ goals in a UEFA Champions League game since Lionel Messi in October 2008 (21y 120d v Basel).— OptaJoe (@OptaJoe) September 10, 2026
Tens. pic.twitter.com/BY8rc2MUEW