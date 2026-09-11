Ο Νίκο Παζ έπιασε επίδοση που θύμισε... Μέσι

Ο Νίκο Παζ στο ντεμπούτο του στο Champions League πρωταγωνίστησε στη νίκη της Κόμο επί της Λειψίας με 4-1, μοιράζοντας δύο ασίστ.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής μάλιστα, έγινε ο δεύτερος νεότερος Αργεντινός που μοιράζει 2+ ασίστ σε αναμέτρηση για το Champions League, μετά τον θρυλικό Λιονέλ Μέσι.

Ο «Pulga» είχε καταγράψει αυτή την επίδοση σε ηλικία 21 ετών και 120 ημερών κόντρα στην Βασιλεία το 2008, ενώ ο Νίκο Παζ το έκανε σε ηλικία 22 ετών και 2 ημερών.