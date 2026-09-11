Μυθικός Φερνάντες: Έχει συμμετοχή σε 44 ευρωπαϊκά γκολ της Γιουνάιτεντ!

Συγκεκριμένα ο αρχηγός των «κόκκινων διάβολων», από το ντεμπούτο του με την φανέλα της Γιουνάιτεντ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις το 2020, έχει σημειώσει συνολικά 23 γκολ και έχει μοιράσει 21 ασίστ.
Ο Φερνάντες, μάλιστα έχει τα περισσότερα γκολ και τις περισσότερες ασίστ από κάθε μεσοεπιθετικό στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχοντας πλέον συμμετοχή σε 44 ευρωπαϊκά γκολ της Γιουνάιτεντ.
1 - Since his @ManUtd debut in 2020, Bruno Fernandes has the most goals and most assists of any midfielder in major European competitions.— OptaJoe (@OptaJoe) September 10, 2026
23 goals
21 assists
Complete. pic.twitter.com/WkzhjVmNNv