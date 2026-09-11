Έτσι ράγισε το γυαλί: Ο Μεντιλίμπαρ ήθελε εκτός λίστας Γκονζάλες και Μπέιλι!

Οι διαφωνίες στην κατάρτιση της ευρωπαϊκής λίστας ξεχείλισαν το ποτήρι και οδήγησαν τη διοίκηση να καρατομήσει τον Μεντιλίμπαρ που ήθελε να συμπεριλάβει πάση θυσία τον Ντάνι Γκαρσία και τον Σιπιόνι.

Ο Βάσκος προπονητής μετά από 2,5 χρόνια αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό, με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να διαδέχεται τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο των «ερυθρόλευκων».

Για να φτάσουμε, ωστόσο, στο διαζύγιο των Πειραιωτών με τον 64χρονο προπονητή είχαν προηγηθεί διαφωνίες ανάμεσα στις δύο πλευρές, με την ευρωπαϊκή λίστα των «ερυθρόλευκων», να αποτελεί την σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και οδήγησε στην καρατόμηση του Μεντιλίμπαρ.

Πριν τον τελικό καταρτισμό της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού υπήρξε μεγάλη διαφωνία του Μεντιλίμπαρ με τους ιθύνοντες των «ερυθρόλευκων», αφού ο Βάσκος προπονητής ήθελε να συμπεριλάβει πάση θυσία τον Ντάνι Γκαρσία και τον Λορέντζο Σιπιόνι, που τελικά «κόπηκαν» από την τελική λίστα που έδωσαν οι Πειραιώτες στην UEFA.

Ο Μεντιλίμπαρ, μάλιστα ήθελε να αφήσει εκτός λίστας τον Αρμάντο Γκονζάλες αλλά και τον Λίον Μπέιλι, εκφράζοντας προβληματισμό για τον βαθμό ετοιμότητας του Τζαμαϊκανού εξτρέμ, που αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό λίγο πριν την εκπνοή της προθεσμίας για τον καταρτισμό της λίστας.

Έτσι, η ευρωπαϊκή λίστα αποτέλεσε έναν από τους λόγους για τους οποίους ήρθε η ρήξη ανάμεσα στην διοίκηση του Ολυμπιακού με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την καρατόμηση του Βάσκου προπονητή από τους «ερυθρόλευκους».