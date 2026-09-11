Γιοβάνοβιτς: «Στόχος μας είναι να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία του Nations League»

Το Nations League αρχίζει ξανά σε λίγες μέρες και βρίσκει την Εθνική Ελλάδας για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία. Η UEFA φιλοξενεί ένα μίνι αφιέρωμα στην ιστοσελίδα της, με δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και του Μάκη Γκαγκάτση για τη νέα ευκαιρία που έχει η «γαλανόλευκη».

Αναλυτικά:

Η Ελλάδα θα αγωνιστεί στην κορυφαία κατηγορία του UEFA Nations League για πρώτη φορά φέτος. Έχοντας κληρωθεί μαζί με τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία στον Όμιλο Α2, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει την πιο δύσκολη δοκιμασία της μέχρι τώρα - και τη βλέπει ως μια καθοριστική ευκαιρία.

Η αξιοσημείωτη πορεία των Ελλήνων στην κορυφαία κατηγορία του UEFA Nations League ολοκληρώθηκε με μια συναρπαστική νίκη με 3-0 εκτός έδρας εναντίον της Σκωτίας στα πλέι οφ, ένα αποτέλεσμα που αναδείχθηκε εύστοχα από τις εξαιρετικές εμφανίσεις μερικών από τα καλύτερα ανερχόμενα ταλέντα της χώρας.

Με παίκτες όπως ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης και ο Χρήστος Τζόλης να έχουν εξασφαλίσει μεταγραφές σε μερικά από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης αυτό το καλοκαίρι, η θετική ατμόσφαιρα γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν επρόκειτο να μειωθεί από μια δύσκολη κλήρωση με τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία στον Όμιλο Α2.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμπεριληφθήκαμε, για πρώτη φορά στην ιστορία μας, στην κλήρωση της πρώτης κατηγορίας του Nations League», δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. «Γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι η κλήρωση θα ήταν πιο δύσκολη από ό,τι σε άλλες περιπτώσεις και ότι θα αντιπαρατεθούμε με ισχυρούς αντιπάλους. Στόχος μας είναι σίγουρα να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία. Γνωρίζουμε ότι μας περιμένουν δύσκολοι αγώνες, αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε τον στόχο μας», συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μάκης Γκαγκάτσης, επανέλαβε αυτές τις σκέψεις, χαρακτηρίζοντας την αγωνιστική περίοδο ως μια ευκαιρία για μια νέα γενιά να αποδείξει την αξία της απέναντι στους καλύτερους της ηπείρου.

«Η κλήρωση του επερχόμενου UEFA Nations League αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς για πρώτη φορά βρεθήκαμε στην ελίτ της διοργάνωσης», είπε.

«Οι παίκτες μας θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τους εαυτούς τους σε συνθήκες υψηλού ανταγωνισμού και ελπίζω ότι θα επιτύχουν τον στόχο που έχει ήδη θέσει ο προπονητής τους, να διατηρήσουν τη θέση που κέρδισαν στην League A. Η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά πιστεύουμε στις ικανότητες των παικτών μας. Θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε τον στόχο μας», πρόσθεσε.

Ανεβάζοντας τα πρότυπα σε όλη την Ευρώπη

Η άφιξη της Ελλάδας στην League A αποτελεί υπενθύμιση για το τι ακριβώς δημιουργήθηκε το Nations League: να αντικαταστήσει τα φιλικά με ουσιαστικά, ανταγωνιστικά παιχνίδια σε κάθε επίπεδο και να δώσει στις αναδυόμενες ποδοσφαιρικές χώρες μια πραγματική πορεία ανάπτυξης. Προσφέρει επίσης απτά αθλητικά οφέλη μέσω της σύνδεσης της διοργάνωσης με την πρόκριση στο UEFA EURO.

Καθώς η φάση του πρωταθλήματος ξεκινά έναν ακόμη κύκλο του Nations League αυτόν τον μήνα, η πορεία της Ελλάδας θα είναι μια από τις ιστορίες που αξίζει να παρακολουθήσουμε.

