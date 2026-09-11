Τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης»: Απέναντι στον Ερυθρό ο Ολυμπιακός, κόντρα στην Μακάμπι ο Άρης

Ολυμπιακός και Άρης συμμετέχουν στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» και θα κοντραριστούν με Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελ Αβίβ αντίστοιχα.

To τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» θα διεξαχθεί στην Λευκωσία και θα συμμετέχουν οι Ολυμπιακός, Άρης, Ερυθρός Αστέρας και Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Οι πρώτοι αγώνες του τουρνουά θα γίνουν σήμερα (11/9), ενώ το τουρνουά θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (13/9).

Στις 18:00 ο Άρης θα αναμετρηθεί με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τους Θεσσαλονικείς να είναι χωρίς του Μοκόκα, Πουλιανίτη, Τανούλη και Γιόβιτς. Λίγες ώρες αργότερα, στις 21:00 ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα. Σημειώνεται πως οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα έχουν στην διάθεσή τους τον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τον Ερυθρό και στο τουρνουά της Κρήτης επικρατώντας με 87-77.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026

18:00 – Άρης Θεσσαλονίκης – Μακάμπι Τελ Αβίβ

19:45 – Αγώνας Ομάδας Καλαθόσφαιρας Special Olympics

21:00 – Ολυμπιακός Πειραιώς – Ερυθρός Αστέρας

Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026

15:45 – Άρης Θεσσαλονίκης – Ερυθρός Αστέρας

18:00 – Ολυμπιακός Πειραιώς – Μακάμπι Τελ Αβίβ