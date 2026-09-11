Τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης»: Απέναντι στον Ερυθρό ο Ολυμπιακός, κόντρα στην Μακάμπι ο Άρης

To τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» θα διεξαχθεί στην Λευκωσία και θα συμμετέχουν οι Ολυμπιακός, Άρης, Ερυθρός Αστέρας και Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Οι πρώτοι αγώνες του τουρνουά θα γίνουν σήμερα (11/9), ενώ το τουρνουά θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (13/9).
Στις 18:00 ο Άρης θα αναμετρηθεί με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τους Θεσσαλονικείς να είναι χωρίς του Μοκόκα, Πουλιανίτη, Τανούλη και Γιόβιτς. Λίγες ώρες αργότερα, στις 21:00 ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα. Σημειώνεται πως οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα έχουν στην διάθεσή τους τον Ταϊρίκ Τζόουνς.
Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τον Ερυθρό και στο τουρνουά της Κρήτης επικρατώντας με 87-77.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026
18:00 – Άρης Θεσσαλονίκης – Μακάμπι Τελ Αβίβ
19:45 – Αγώνας Ομάδας Καλαθόσφαιρας Special Olympics
21:00 – Ολυμπιακός Πειραιώς – Ερυθρός Αστέρας
Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026
15:45 – Άρης Θεσσαλονίκης – Ερυθρός Αστέρας
18:00 – Ολυμπιακός Πειραιώς – Μακάμπι Τελ Αβίβ