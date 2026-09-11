Ο Τρεσόλντι απέρριψε την κλήση της Εθνικής Ιταλίας

Ο 22χρονος επιθετικός της Κλαμπ Μπριζ δέχθηκε κλήση από την Εθνική Ιταλίας, ενόψει των αναμετρήσεων του Nations League στα τέλη Σεπτεμβρίου, όμως δεν την αποδέχθηκε.

Ο Νικολό Τρεσόλντι αποτελεί «μήλο της έριδος» για την Ιταλία και την Γερμανία, αφού ο νεαρός στράικερ είναι κάτοχος και των δύο διαβατηρίων, έχοντας το δικαίωμα επιλογής της χώρας που θα εκπροσωπήσει.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ιταλίας, Ρομπέρτο Μαντσίνι είχε συνάντηση μέσα στην εβδομάδα με τον Τρεσόλντι, ωστόσο ο 22χρονος επιθετικός, ζήτησε περισσότερο χρόνο για να πάρει την απόφασή του.

Ο Τρεσόλντι έχει αγωνιστεί με την U21 της Γερμανίας, ωστόσο οι Ιταλοί ασκούν έντονες πιέσεις στον νεαρό ποδοσφαιριστή για να επιλέξει την «Σκουάντρα Ατζούρα» και να αποτελέσει τον βασικό επιθετικό της.

Ο νεαρός στράικερ την τελευταία διετία με την φανέλα της Μπριζ έχει καταγράψει συνολικά 65 συμμετοχές, έχοντας στο ενεργητικό του 28 γκολ και 9 ασίστ.