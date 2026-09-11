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Περνάει ιατρικά και υπογράφει στην Σάντος ο Κουτίνιο

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση της μετακίνηση του Φιλίπε Κουτίνιο στην Σάντος, μετά την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός, που το όνομά του «έπαιξε» και στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ήρθε σε συμφωνία με την Σάντος για συμβόλαιο έως το τέλος του 2026.

Ο Κουτίνιο μετά από επτά μήνες απραξίας, θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την Σάντος, για να γίνει ξανά συμπαίκτης του Νεϊμάρ.

Περνάει ιατρικά και υπογράφει στην Σάντος ο Κουτίνιο