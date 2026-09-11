Περνάει ιατρικά και υπογράφει στην Σάντος ο Κουτίνιο

Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση της μετακίνηση του Φιλίπε Κουτίνιο στην Σάντος, μετά την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός, που το όνομά του «έπαιξε» και στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ήρθε σε συμφωνία με την Σάντος για συμβόλαιο έως το τέλος του 2026.

Ο Κουτίνιο μετά από επτά μήνες απραξίας, θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την Σάντος, για να γίνει ξανά συμπαίκτης του Νεϊμάρ.