Περνάει ιατρικά και υπογράφει στην Σάντος ο Κουτίνιο

Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός, που το όνομά του «έπαιξε» και στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ήρθε σε συμφωνία με την Σάντος για συμβόλαιο έως το τέλος του 2026.
Ο Κουτίνιο μετά από επτά μήνες απραξίας, θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την Σάντος, για να γίνει ξανά συμπαίκτης του Νεϊμάρ.
🚨⚪️⚫️ Philippe Coutinho to Santos, here we go! Deal until the end of the year has been agreed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2026
Coutinho joins as free agent and will play again with his friend Neymar Jr.
Medical tomorrow - follows @lucas_musetti @cahemota. pic.twitter.com/110iXvLG4e