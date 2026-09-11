Ολυμπιακός: Συνεχίζεται η αναζήτηση επιθετικού – Και ο Παουλίνιο στη λίστα

Ο Παουλίνιο της Τολούκα προστέθηκε στους επιθετικούς που εξετάζει ο Ολυμπιακός.

Μια σειρά από περιπτώσεις επιθετικών εξετάζει ο Ολυμπιακός, για να καλύψει το κενό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Αν και ο φορ που θα έρθει θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις, γίνονται προσπάθειες να κλείσει άμεσα.

Στα υπόψη βρίσκεται ο Μάουρο Ικάρντι, που είναι ελεύθερος, αλλά και ο Μάριους Μουαντιλματζί, για τον οποίο ωστόσο η Σάμσουνσπορ αξιώνει 10 εκατ. ευρώ και δεν «καίγεται» να τον πουλήσει.

Στα υπόψη βρίσκεται και ο Παουλίνιο, ο οποίος αγωνίζεται στο Μεξικό και την Τολούκα. Ο 33χρονος Πορτογάλος επιθετικός έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 και τα πάει καλά στο Μεξικό. Εχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Μπράγκα και Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ενώ έχει υπάρξει και διεθνής με τη χώρα του.

