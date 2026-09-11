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Όλα τα γκολ της Πέμπτης στο Champions League (vid)

Ποδόσφαιρο
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Χορταστικό ήταν και το τρίτο πιάτο της πρεμιέρας της League Phase του Champions League, καθώς σημειώθηκαν 23 γκολ.

 

Όλα τα γκολ της Πέμπτης στο Champions League (vid)