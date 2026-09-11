Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Όλα τα γκολ της Πέμπτης στο Champions League (vid) 11-09-2026 07:28 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Χορταστικό ήταν και το τρίτο πιάτο της πρεμιέρας της League Phase του Champions League, καθώς σημειώθηκαν 23 γκολ. Ο Σιμόν Μπάνζα το κάνει να φαίνεται εύκολο menshouse.gr Η πρώτη μετά τη ΔΕΘ: Πανηγυρίζουν στη ΝΔ για τα ποσοστά στη νέα δημοσκόπηση instanews.gr Βγάζει μάτια: Ο Έλληνας για τον οποίο μιλάει όλη η Τουρκία menshouse.gr Ξεκίνησε η μάχη: Τα 2 βαριά ονόματα στο νέο κόμμα Σαμαρά instanews.gr «Γιώργη μου…»: Η πρώην σύντροφος του Μαζωνάκη, Μαρία Δελόγκα, τον αποχαιρετά με μια κοινή τους φωτογραφία (Pic) dailymedia.gr Γιώργος Μαζωνάκης: Η απίστευτη χυδαιότητα με τις φωτογραφίες-σοκ από το νοσοκομείο dailymedia.gr Βρες την ομάδα απ' το γήπεδο: Εάν κάνεις το σχεδόν ακατόρθωτο 10/10 σε αυτό το κουίζ, είσαι εγκυκλοπαίδεια menshouse.gr Ο παίκτης για τον οποίο δεν μιλάει κανείς στην ΑΕΚ… menshouse.gr Όλα τα γκολ της Πέμπτης στο Champions League (vid) SHARE