Παναθηναϊκός και ΑΕΚ κοντράρονται στο 2nd International Tournament Rhodes 2026

Το 2nd International Tournament Rhodes 2026 ξεκινάει με το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και ΑΕΚ (20:00).

Το 2nd International Tournament Rhodes 2026 θα διεξαχθεί το τριήμερο 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου με τον Παναθηναϊκό AKTOR, την ΑΕΚ και την Σπαρτάκ να συμμετέχουν.

Το πρώτο παιχνίδι του τουρνουά θα διεξαχθεί σήμερα (11/9) ανάμεσα στο «τριφύλλι» και την Ένωση, με το τζάμπολ να γίνεται στις 20:00.

Σημειώνεται πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα έχει στην διάθεσή του τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος ακολούθησε την «πράσινη» αποστολή στην Ρόδο.

Θυμίζουμε πως τραυματίες στον Παναθηναϊκό είναι οι Ναν, Χέιζ-Ντέιβιες, Ρογκαβόπουλος και Φαλ, ενώ στην ΑΕΚ οι Νόλεϊ, Φλιώνης, Μπράουν, Ουίλιαμς και Φίζελ.

Στις 12 Σεπτεμβρίου οι «πράσινοι» θα αναμετρηθούν με την Σπαρτάκ και στις 13 θα αντιμετωπίσει την Σπαρτάκ η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα.