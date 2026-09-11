Πήρε εξιτήριο ο Καρέτσας

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, με τις εξετάσεις να μην δείχνουν τίποτα το ανησυχητικό.

Η αφυδάτωση φαίνεται πως ήταν η αιτία της δυσφορίας που ένιωσε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ την Τρίτη. Από την πρώτη στιγμή που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε μια σειρά από εξετάσεις, οι οποίες δεν έδειξαν κάτι το διαφορετικό. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός πήρε εξιτήριο το απόγευμα της Πέμπτης.

Οι πρώτες εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια έδωσαν περισσότερες απαντήσεις για το περιστατικό. «Τα προβλήματα με την κυκλοφορία του αίματος φαίνεται πως προκλήθηκαν από αφυδάτωση», ανέφερε η μητέρα του, Ιρένα Κίτσινις, σε βελγική ιστοσελίδα.

«Ο Κος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, κάτι που αποτελεί τεράστια ανακούφιση. Στον σύλλογο είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και θέλουν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, πραγματοποιώντας διάφορες εξετάσεις, ώστε να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο», συμπλήρωσε.

Σίγουρα ο Καρέτσας δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ το Σάββατο με την Πάντερμπορν, αλλά την Κυριακή θα βρεθεί στην αναμέτρηση της πρώην ομάδας του, Γκενκ, με τη Γάνδη, όπως επιβεβαίωσε η μητέρα του.

