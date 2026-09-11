Αστέρας Aktor: Τα εισιτήρια του αγώνα με την ΑΕΚ

Από σήμερα τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του κυριακάτικου αγώνα του Αστέρα Aktor με την ΑΕΚ, για θύρα 2.

Αναλυτικά:

Ανακοίνωση για τα εισιτήρια του αγώνα ASTERAS AKTOR - ΑΕΚ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 19:00 στο "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης".

Εισιτήρια για τους φιλάθλους του ASTERAS AKTOR για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2026–2027 με την ΠΑΕ ΑΕΚ θα διατίθενται για την Θύρα 2 του γηπέδου "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης" στο Star Store από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά εισιτηρίου στην Θύρα 2 του γηπέδου "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης" είναι ο φίλαθλος να έχει προμηθευτεί εισιτήριο σε περισσότερους από έναν εντός έδρας αγώνες του ASTERAS AKTOR κατά την περσινή αγωνιστική περίοδο.

Ώρα έναρξης αγώνα: 19:00

Ώρα ανοίγματος θυρών: 16:30

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

