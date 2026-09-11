Μπρούνο Φερνάντες: Σταθερός σε συμμετοχές σε γκολ – Κυνηγάει τον Φαν Νίστελροϊ

Ο Μπρούνο Φερνάντες συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Champions League, έχοντας άμεση συμμετοχή σε γκολ κάθε 99 λεπτά.

Ο Μπρούνο Φερνάντες αποτελεί έναν από τους πιο παραγωγικούς παίκτες στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Champions League, με τα στατιστικά του να επιβεβαιώνουν την επιρροή του στην επίθεση της ομάδας.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έχει καταγράψει ένα γκολ ή μία ασίστ κάθε 99 λεπτά στη διοργάνωση με τη φανέλα των «Κόκκινων Διαβόλων», επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του παρουσία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση με τον αγγλικό σύλλογο.

Ο μόνος παίκτης στην ιστορία της Γιουνάιτεντ που έχει καταγράψει καλύτερη επίδοση από τον 32χρονο είναι ο Ρουντ Φαν Νίστελροϊ, ο οποίος είχε άμεση συμμετοχή σε γκολ στο Champions League κάθε 79 λεπτά με τους «Κόκκινους Διαβόλους».