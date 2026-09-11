Μπάγερν: Αρνούνται να χάσουν οι Βαυαροί σε πρεμιέρα του Champions League - Το απίθανο ρεκόρ

Η Μπάγερν Μονάχου δεν γνωρίζει τι σημαίνει η λέξη ήττα σε πρεμιέρα του Champions League, με τους Βαυαρούς να έχουν κερδίσει τα τελευταία 23 εναρκτήρια ματς της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε με το εντυπωσιακό 5-0 επί της Μπόντο-Γκλιμτ στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, κερδίζοντας για 23η συνεχόμενη φορά στην πρεμιέρα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι Βαυαροί έχουν ξεχάσει τι σημαίνει η λέξη ήττα όταν πρόκειται για εναρκτήριο ματς του Champions League, έχοντας κάνει και μερικές σπουδαίες νίκες απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους και πολλές μεγάλες σε εύρος.

Αναλυτικά οι 23 συνεχόμενες νίκες της Μπάγερν στις πρεμιέρες του Champions League:

2003/04: Μπάγερν Μονάχου - Σέλτικ 2-1

2004/05: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπάγερν Μονάχου 0-1

2005/06: Ραπίντ Βιέννης – Μπάγερν Μονάχου 0-1

2006/07: Μπάγερν Μονάχου – Σπαρτάκ Μόσχας 4-0

2008/09: Στεάουα Βουκουρεστίου – Μπάγερν Μονάχου 0-1

2009/10: Μακάμπι Χάιφα – Μπάγερν Μονάχου 0-3

2010/11: Μπάγερν Μονάχου – Ρόμα 2-0

2011/12: Βιγιαρεάλ – Μπάγερν Μονάχου 0-2

2012/13: Μπάγερν Μονάχου – Βαλένθια 2-1

2013/14: Μπάγερν Μονάχου – ΤΣΣΚΑ Μόσχας 3-0

2014/15: Μπάγερν Μονάχου – Μάντσεστερ Σίτι 1-0

2015/16: Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου 0-3

2016/17: Μπάγερν Μονάχου – Ροστόφ 5-0

2017/18: Μπάγερν Μονάχου – Άντερλεχτ 3-0

2018/19: Μπενφίκα – Μπάγερν Μονάχου 0-2

2019/20: Μπάγερν Μονάχου – Ερυθρός Αστέρας 3-0

2020/21: Μπάγερν Μονάχου – Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0

2021/22: Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 0-3

2022/23: Ίντερ – Μπάγερν Μονάχου 0-2

2023/24: Μπάγερν Μονάχου – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 4-3

2024/25: Μπάγερν Μονάχου – Ντινάμο Ζάγκρεμπ 9-2

2025/26: Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι 3-1

2026/27: Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο-Γκλιμτ 5-0