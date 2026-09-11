20 Χρόνια GRC TECH: Δύο δεκαετίες απόλυτης ασφάλειας και αξιοπιστίας, χωρίς καμία ανάκληση προϊόντος

Στην αγορά της τεχνολογίας και των ηλεκτρικών συσκευών, η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται – κερδίζεται μέρα με τη μέρα, προϊόν με το προϊόν.

Για τη GRC TECH, η διασφάλιση της ανώτατης ποιότητας δεν είναι απλώς μια υπόσχεση, αλλά μια αδιαπραγμάτευτη πραγματικότητα που σφραγίζει την πορεία της εδώ και 20 χρόνια.

Αντιπροσωπεύοντας κορυφαία παγκόσμια brands που έχουν ταυτιστεί με την καινοτομία και την αντοχή –όπως οι JVC, Kenwood, Sharp, Blaupunkt και Telefunken– η GRC TECH συμπληρώνει δύο δεκαετίες δυναμικής παρουσίας με ένα σπάνιο και κορυφαίο επίτευγμα:

Εδώ και 20 χρόνια, κανένα προϊόν που έχει διατεθεί από την GRC TECH στην αγορά δεν έχει υποστεί ποτέ ανάκληση.

Σε έναν κλάδο όπου οι τεχνικές προκλήσεις είναι καθημερινές, το μηδενικό ποσοστό ανακλήσεων (0%) αποτελεί την απόλυτη απόδειξη της αυστηρής επιλογής των προϊόντων, των εξονυχιστικών ελέγχων ποιότητας και της προσήλωσης στην ασφάλεια του καταναλωτή. Όταν επιλέγετε συσκευές JVC, Kenwood, Sharp, Blaupunkt ή Telefunken μέσω της GRC TECH, δεν αγοράζετε απλώς τεχνολογία αιχμής, αλλά την απόλυτη σιγουριά ότι η συσκευή σας έχει κατασκευαστεί για να λειτουργεί άψογα και με ασφάλεια για μια ζωή.

Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος, την ίδια υπευθυνότητα και τις ίδιες υψηλές αξίες, οδηγώντας την τεχνολογία στο μέλλον με τον πιο αξιόπιστο τρόπο.

GRC TECH: 20 χρόνια δίπλα σας. 20 χρόνια εγγυημένη ασφάλεια.