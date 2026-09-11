Νέο Kuga FΗΕV: Ετοιμοπαράδοτο και με προνομιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης Ford Finance (pics)

Ετοιμοπαράδοτο Ford Kuga FHEV με προνομιακά προγράμματα χρηματοδότησης Ford Finance με χαμηλό επιτόκιο από 0,9%.

Η Ford καθιστά σήμερα πιο εύκολη και πιο συμφέρουσα από ποτέ την απόκτηση του νέου Kuga FHEV, προσφέροντας το κορυφαίο υβριδικό SUV της ελληνικής αγοράς ετοιμοπαράδοτο και με προνομιακά προγράμματα χρηματοδότησης μέσω της Ford Finance. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι οι πελάτες στη χώρα μας μπορούν τώρα να έχουν στη διάθεσή τους χωρίς αναμονή ένα ολοκληρωμένο SUV και να απολαύσουν όλα τα πλεονεκτήματα της προηγμένης υβριδικής τεχνολογίας της Ford.

Με χαμηλό επιτόκιο από 0,9%*, αλλά και δυνατότητα διαμόρφωσης ενός χρηματοδοτικού προγράμματος το οποίο να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις κάθε πελάτη, η απόκτηση του νέου Ford Kuga FHEV γίνεται έτσι ακόμα πιο προσιτή. Παράλληλα, οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι Πωλήσεων του Επίσημου Δικτύου Ford σε ολόκληρη την Ελλάδα βρίσκονται στο πλευρό κάθε πελάτη, παρέχοντας ανά πάσα στιγμή αναλυτική ενημέρωση και εξατομικευμένη καθοδήγηση, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να επιλέξει την χρηματοδοτική λύση που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες του. Η απόκτηση ενός ετοιμοπαράδοτου Ford Kuga FHEV συνοδεύεται πάντα από τη σιγουριά, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία που προσφέρει η Ford σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αγοράς.

Με προσιτή τιμή, μειωμένο κόστος χρήσης και τους καλύτερους όρους απόκτησης

Με νέα, ακόμα πιο ελκυστική τιμή 31.494€, το ετοιμοπαράδοτο Ford Kuga FHEV τοποθετείται τώρα στα επίπεδα κόστους της βενζινοκίνητης έκδοσης καθιστώντας την προηγμένη υβριδική τεχνολογία της εταιρείας ακόμη πιο προσιτή για όλους εκείνους που αναζητούν σήμερα ένα εξαιρετικά αποδοτικό, ευρύχωρο και προηγμένο οικογενειακό SUV. Ταυτόχρονα, παρά τον κυβισμό των 2,5 λίτρων, το νέο φορολογικό πλαίσιο διαμορφώνει το τεκμήριο διαβίωσης (το ελάχιστο απαιτούμενο εισόδημα) στα 2.000€, ενώ ο πραγματικός φόρος πολυτελείας που καλείται να πληρώσει ο ιδιοκτήτης είναι μόλις 100€ το χρόνο.

Παράλληλα, χάρη στις χαμηλές εκπομπές CO2 που φτάνουν μόλις τα 122 gr/km, τα τέλη κυκλοφορίας είναι μηδενικά, ολοκληρώνοντας ένα πακέτο που καθιστά το Ford Kuga FHEV μία από τις πιο συμφέρουσες προτάσεις στην κατηγορία των μεσαίων SUV.

Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για την απόκτηση του Ford Kuga FHEV είτε μέσω των προγραμμάτων χρηματοδότησης Ford Finance με προνομιακό επιτόκιο από 0,9%*, είτε ακόμα και μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης Ford Lease, με εξαιρετικά ανταγωνιστικό μηνιαίο μίσθωμα από €292 ευρώ.