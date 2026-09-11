Με Στουτγάρδη η Χόφενχαϊμ πριν από τον ΟΦΗ – Ξεκίνημα απόψε με Ουνιόν-Σάλκε

Με αρκετό ενδιαφέρον ξεκινά απόψε η 3η αγωνιστική της Bundesliga με τον αγώνα Ουνιόν Βερολίνου-Σάλκε, ενώ η Χόφενχαϊμ αναμετριέται με τη Στουτγάρδη το Σάββατο (12/9) πριν αντιμετωπίσει τον ΌΦΗ.

Συνεχίζεται η Bundesliga με τις αναμετρήσεις της 3ης αγωνιστικής, με το ξεκίνημα να γίνεται απόψε στις 21:30 με το ματς Ουνιόν Βερολίνου-Σάλκε.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ θα φιλοξενήσει την Πάντερμπορν το Σάββατο (12/9, 16:30), αλλά θα παραταχθεί χωρίς τους δύο Έλληνες διεθνής, Κωνσταντίνο Καρέτσα και Γιάννη Κωνσταντέλια.

Την ίδια ώρα, η Χόφενχαϊμ θα παίξει τον εντός έδρας αγώνα κόντρα στη Στουτγάρδη, ψάχνοντας τους πρώτους της βαθμούς και παράλληλα θα δοκιμαστεί πριν από την αναμέτρηση με τον ΌΦΗ για τη League Phase του Europa League (17/9, 19:45).

Όσον αφορά την Μπάγερν Μονάχου, οι Βαυαροί θα αναμετρηθούν μακριά από το σπίτι τους κόντρα στην Έλβερσμπεργκ, θέλοντας να επιστρέψουν στις νίκες, έπειτα από τη λευκή ισοπαλία με τη Σάλκε την προηγούμενη αγωνιστική.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 11/09

Ουνιόν Βερολίνου-Σάλκε (21:30)

Σάββατο 12/09

Ντόρτμουντ-Πάντερμπορν (16:30)

Χόφενχαϊμ-Στουτγκάρδη (16:30)

Φράιμπουργκ-Γκλάντμπαχ (16:30)

Άουγκσμπουργκ-Λεβερκούζεν (16:30)

Μάιντς-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)

Κολωνία-Βέρντερ Βρέμης (19:30)

Κυριακή 13/09

Λειψία-Αμβούργο (16:30)

Έλφερσμπεργκ-Μπάγερν Μονάχου (18:30)