Πρωτοποριακή πρόταση ΕΟΚ Λιόλιου: Οι διαιτητές θα επιλέγονται με «μπουφ άμπε-μπα- μπλομ»

Πέντε χρόνια πέρασαν, οι καιροί ωρίμασαν για σαρωτικές αλλαγές στη διαιτησία απ’ τον Βαγγέλη Λιόλιο, γιατί ο «πνιγμένος απ’ τα μαλλιά πιάνεται». Ο Γιάννης Αυλακιώτης βάζει τη σχολική σάκα και μεταφέρει τις λεπτομέρειες.

ΕΕΑ; Εισαγγελέας για ποινικά αδικήματα; Δε λυγά ο Βαγγέλης Λιόλιος. Οι σπουδαίοι παράγοντες είναι άμεμπτοι. Ο τωρινός πρόεδρος της ΕΟΚ, δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Είναι σε μια ξεχωριστή: Εκείνων που δεν παίρνουν χαμπάρι τι συμβαίνει γύρω τους. Αν ο λαός δεν έχει ψωμί, ας του δώσουμε παντεσπάνι…

Ο Γιάννης σας, ιδεολογικά και ανθρώπινα, δεν μπορεί να μην συνταχθεί με τον ηγέτη του ελληνικού μπάσκετμπολ. Κυρ εισαγγελέα μου, δεν τα μάθατε; Οι θεσμοί δεν αγγίζονται. Αφήστε να λένε. Πάνω σε άσπρο άλογο θα διοικεί το άθλημα. Ήδη έχω φανταστεί το άγαλμα. Με ένα διαβατήριο στο ένα χέρι και μια σφυρίχτρα στο άλλο. Αν ενώσεις αυτά, έχεις την παρουσία του Λιόλιου στο μπάσκετ.

Όσο οι… κακοί τον κυνηγούν με κάτι στοιχεία, κάτι αποδείξεις και κάτι τέτοια τέλος πάντων, εγώ στηρίζομαι σε αυτά που έχουν αξία: Στο λόγο του Βαγγέλη. Μια τέτοια προσωπικότητα μπορεί ποτέ να πει ψέματα; Μάζωξε τις ομάδες, για να τους κάνει προτάσεις που ήδη τις συζητά ο Άνταμ Σίλβερ στο ΝΒΑ. Μπορεί να τις συζητά και ο Άνταμ Σάντλερ για καμιά κωμική ταινία, σε εκείνο το σημείο ο πληροφοριοδότης μου δεν είχε καλό σήμα και ίσως να με μπέρδεψε.

Πήγε καμαρωτός ο Βανζέλ Λιολιός – χρησιμοποιώ διάφορα ονόματα γιατί ποτέ δεν ξέρεις που θα χρειαστεί, για καμιά διαφυγή ας πούμε – καταθέτοντας προτάσεις σοκ για την ελληνική διαιτησία. Οι προτάσεις δεν ήταν σοκ. Σοκ ήταν η διαπίστωσή του πως πέντε χρόνια εξέλιξε τη διαιτησία και τη βοήθησε. Τα υπόλοιπα ήταν προτάσεις.

Με τον γνωστό επαγγελματισμό που τον διακρίνει στον τρόπο διοίκησης της οργάν… εεεεε, του συστήμ….. εεεεεε, της ΕΟΚ ήθελα να πω – που το έχω το μυαλό μου; - άνοιξε το τετράδιο «Θάντερκατς» στο οποίο είχε σημειώσει στο αυτοκίνητο τις προτάσεις του, για να τις ανακοινώσει στις ομάδες.

Σας παρουσιάζω τον τρόπο με τον οποίο ο Βαγγέλης θα αλλάξει το μπάσκετ. Αφού το σκότωσε, έχει πάει πάνω στο πτώμα και του λέει «τώρα θα σε αλλάξω». Μπορείς να μην τον πιστέψεις για τις καλές του προθέσεις; Σε λίγο θα πει κανείς πως το κάνει επειδή είναι πιεσμένος, στα σχοινιά και έπρεπε να δείξει πως υπάρχει διοικητικά και όχι απλά ως γραφείο εξυπηρέτησης συμφερόντων. Μα είστε πονηρά μυαλά, μην εμπιστευτείτε έναν τίμιο άνθρωπο! Δεν θέλετε τον τίμιο; Εμπιστευτείτε τον Βαγγέλη, εγώ σας το ζητάω.

Οι προτάσεις του Λιόλιου για την επιλογή διαιτητών, που έκαναν τους ανθρώπους των ομάδων να ψάχνουν από που θα πεταχτεί ο Φερεντίνος να τους πει πως είναι θύματα φάρσας:

1.Το αξιόπιστο «μπουφ, άμπε-μπα-μπλομ». Στο τέλος όποιος μείνει, ορίζεται στο ματς.

2.Μουσικές καρέκλες. Θα βάζει μουσική ο Βαγγέλης, θα γυρνάνε γύρω-γύρω οι ρεφς και όποιος στο τέλος μείνει χωρίς καρέκλα, θα φύγει για να διευθύνει ματς.

3.Ειδικά για τα ντέρμπι, τα κριτήρια θα είναι αυστηρά. Θα παίζουν μπιρίμπα και οι τυχεροί θα είναι αυτοί που θα κάνουν «καθαρή» μπιρίμπα. Όσοι πετυχαίνουν χιλιάρα, αυτόματα θα ορίζονται σε δεύτερο ντέρμπι ως επιβράβευση.

4.Πατητό. Και τα μυτάκια επιτρέπονται. Όποιος πατήσει τον άλλον, κερδίζει έναν αγώνα.

5.Κλέφτες και αστυνόμοι. Η ονομασία πιθανότατα θα αλλάξει σε καουμπόηδες και ινδιάνοι, γιατί το κλέφτες και αστυνόμοι τρομάζει τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Δεν ξέρω γιατί, αλλά σιγά το πρόβλημα.

6.Θα στέκεται από τη μία η Τσαρούχα από την άλλη ο Κατραχούρας (τυχαία τα ονόματα) και θα αρχίζουν: «Αγόρια, ιππότες, κορίτσια μαύρες κότες». «Κορίτσια κουκλίτσες, αγόρια σκανταλίστες». Όποιος ή όποια στο τέλος δεν έχει απάντηση, χάνει τη δυνατότητα να σφυρίξει αγώνα.

7.Ο Προμηθέας έχει το δικαίωμα επιλογής διαιτητών, σε όποια κατηγορία κι αν αγωνίζεται.

8.Αν η διχογνωμία αφορά περισσότερα από ένα πρόσωπα μεταξύ των διαιτητών, τότε θα αποκλείονται όσοι έχουν σφυρίξει τις λιγότερες βολές υπέρ του Ολυμπιακού.

9.Το Μαρούσι θα μπορεί να εκφέρει άποψη για τους διαιτητές που θέλει στους αγώνες του, μόνο σε φιλικές αναμετρήσεις. Χωρίς να το γνωρίζει, το δικαίωμά του εκχωρείται στον Δήμο Ντικούδη για τα επίσημα ματς. Αξιοκρατικά πάντα.

10.Λόγοι ανωτέρας βίας αν καταστήσουν τον Λιόλιο μη ικανό να ασχολείται με το μπάσκετ, όπως στέρηση δικαιωμάτων ενασχόλησης με το μπάσκετ για νομικούς λόγους, αυτόματα οι ορισμοί θα γίνονται αποκλειστικά από Ολυμπιακό και Προμηθέα. Ως η πραγματική κληρονομιά του ηγέτη στο άθλημα.