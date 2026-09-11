Ξεκίνημα με ντέρμπι για την 5η αγωνιστική – Στη Σοσιεδάδ την Κυριακή η Ατλέτικο

Συνεχίζεται η δράση στη La Liga με την 5η αγωνιστική να ξεκινάει απόψε στις 22:00, εκεί όπου η Σεβίλλη υποδέχεται τη Βαλένθια.
Στη συνέχεια, το Σάββατο (12/9), το ενδιαφέρον στρέφεται στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τη «Βασίλισσα να υποδέχεται τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» στις 22:00, ενώ την Κυριακή (13/0), η Μπαρτσελόνα παίζει εκτός έδρας με τη Λεβάντε στις 17:15.
Ωστόσο, το ενδιαφέρον αυτής της αγωνιστικής βρίσκεται στον αγώνα της Ρεάλ Σοσιεδάδ, η οποία φιλοξενεί την Ατλέτικο Μαδρίτης, στο ντέρμπι που τραβάει τα βλέμματα αυτό το Σαββατοκύριακο.
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:
Παρασκευή (11/09)
Σεβίλλη-Βαλένθια (22:00)
Σάββατο (12/09)
Ράσινγκ-Αλαβές (15:00)
Οσασούνα-Εσπανιόλ (17:15)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Έλτσε (19:30)
Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγιεκάνο (22:00)
Κυριακή (13/09)
Θέλτα-Μάλαγα (15:00)
Λεβάντε-Μπαρτσελόνα (17:15)
Χετάφε-Ντεπορτίβο (19:30)
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)
Δευτέρα (14/09)
Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μπέτις (22:00)