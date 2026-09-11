Ξεκίνημα με ντέρμπι για την 5η αγωνιστική – Στη Σοσιεδάδ την Κυριακή η Ατλέτικο

Με ντέρμπι ξεκινάει απόψε η 5η αγωνιστική της La Liga με την αναμέτρηση της Σεβίλλης με τη Βαλένθια, ενώ ξεχωρίζει το ματς της Κυριακής, Ρεάλ Σοσιεδάδ - Ατλέτικο Μαδρίτης.

Συνεχίζεται η δράση στη La Liga με την 5η αγωνιστική να ξεκινάει απόψε στις 22:00, εκεί όπου η Σεβίλλη υποδέχεται τη Βαλένθια.

Στη συνέχεια, το Σάββατο (12/9), το ενδιαφέρον στρέφεται στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τη «Βασίλισσα να υποδέχεται τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» στις 22:00, ενώ την Κυριακή (13/0), η Μπαρτσελόνα παίζει εκτός έδρας με τη Λεβάντε στις 17:15.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον αυτής της αγωνιστικής βρίσκεται στον αγώνα της Ρεάλ Σοσιεδάδ, η οποία φιλοξενεί την Ατλέτικο Μαδρίτης, στο ντέρμπι που τραβάει τα βλέμματα αυτό το Σαββατοκύριακο.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (11/09)

Σεβίλλη-Βαλένθια (22:00)

Σάββατο (12/09)

Ράσινγκ-Αλαβές (15:00)

Οσασούνα-Εσπανιόλ (17:15)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Έλτσε (19:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγιεκάνο (22:00)

Κυριακή (13/09)

Θέλτα-Μάλαγα (15:00)

Λεβάντε-Μπαρτσελόνα (17:15)

Χετάφε-Ντεπορτίβο (19:30)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)

Δευτέρα (14/09)

Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μπέτις (22:00)