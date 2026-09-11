Πριέτο στο SDNA: «Απαιτητικός ο Ιμανόλ με προπονήσεις υψηλής έντασης – Θα αναδείξει κάθε παίκτη ξεχωριστά»

Η «σημαία» της Ρεάλ Σοσιεδάδ, Τσάβι Πριέτο, μίλησε στο SDNA για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ και τη νέα σελίδα της καριέρας του στον Ολυμπιακό, εκθειάζοντας τον τρόπο δουλειάς του Βάσκου τεχνικού.

O παίκτης-θρύλος της Ρεάλ Σοσιεδάδ, Τσάβι Πριέτο γεννήθηκε στο Σαν Σεμπαστιάν και αφιέρωσε όλη την καριέρα του, από το ντεμπούτο του το 2003 μέχρι την αποχώρησή του το 2018 στη βασκική ομάδα.



Αγωνιζόταν κυρίως ως μεσοεπιθετικός και ξεχώριζε για την τεχνική του, την ποιότητα στις μεταβιβάσεις και τις εκτελέσεις πέναλτι. Παρέμεινε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ ακόμη και μετά τον υποβιβασμό της στη Segunda División και βοήθησε την ομάδα να επιστρέψει στη La Liga το 2010.

Μία από τις κορυφαίες στιγμές του ήταν το χατ-τρικ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» τη σεζόν 2012/13. Αργότερα έγινε αρχηγός και ηγέτης της ομάδας, ενώ αγωνίστηκε μαζί της και στο Champions League. Ολοκλήρωσε την καριέρα του ως πραγματικό σύμβολο του συλλόγου έχοντας καταγράψει 531 συμμετοχές, 74 γκολ και 52 ασίστ!



Ο Πριέτο έχει δηλώσει δημόσια πως το έργο του Αλγκουαθίλ στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και συγκεκριμένα η κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας και οι συνεχόμενες ευρωπαϊκές παρουσίες, ήταν κάτι εντυπωσιακό και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Έχει τονίσει ότι «κανείς δεν περίμενε μια τόσο φανταστική απόδοση» όταν ο Ιμανόλ ανέλαβε τα ηνία. Ο «θρύλος» των «Txuri-Urdin» κατέθεσε την δική του άποψη στο SDNA μιλώντας για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Ολυμπιακού από τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Ιμανόλ είναι ένας εξαιρετικός προπονητής και είμαι πεπεισμένος ότι θα αναδείξει τις δυνατότητες της νέας του ομάδας, όσο και του κάθε παίκτη ξεχωριστά.



Είναι πολύ απαιτητικός στην καθημερινή δουλειά και θέλει συνεχώς να βελτιώνει τους παίκτες του καθώς πραγματοποιεί προπονήσεις υψηλής έντασης με μεγάλη αυστηρότητα. Πρόκειται για έναν τεχνικό που έκανε φοβερή δουλειά στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και θεωρώ πως μπορεί να τα καταφέρει και στον Ολυμπιακό».