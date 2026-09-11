Οι μάχες της στη Super League με super ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Oλυμπιακός-ΟΦΗ, Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΚ, ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ και Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός με αμέτρητες αγορές και Bet Lock* στα καταστήματα Allwyn.

Με δυνατά παιχνίδια συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Super League. Στην 4η αγωνιστική ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στην Τρίπολη τον Αστέρα, ενώ εντός έδρας αγωνίζονται ο Ολυμπιακός με τον ΟΦΗ και ο Παναθηναϊκός με τον Παναιτωλικό.

Στην Premier League κλέβει την παράσταση το ντέρμπι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μάντσεστερ Σίτι, το οποίο διεξάγεται την Κυριακή (18:30) στο Old Trafford.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει αμέτρητες αγορές σε όλους τους αγώνες της Super League και των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Και αυτήν την σεζόν... εδώ σε καταλαβαίνουμε με Καθημερινό Calendar & Super Boosted odds

Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν κάθε μέρα Super Βοοsted Odds, promos, αποστολές μέσα από το καθημερινό Πάμε Στοίχημα Calendar.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει για τις μεγάλες αναμετρήσεις τις προωθητικές ενέργειες «Boost Νίκης», «Στο Παρά 1» & «Bet Builder Boost»* και για τους αγώνες της Super League την ενέργεια «Bet Lock»*.

Κάθε ημέρα προσφέρονται Super Eνισχυμένες Αποδόσεις, ανάμεσά τους και οι ακόλουθες για τους αγώνες της Super League:



Ολυμπιακός-ΟΦΗ (Σάββατο, 19:00)

Ολυμπιακός να κερδίσει, Over 3.5 γκολ & Να Σκοράρουν και οι 2 ομάδες

Σίλβα Ζότα να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & o Ολυμπιακός να κερδίσει

Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΚ (Κυριακή, 19:00)

Ο Λούκα Γιόβιτς να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, η ΑΕΚ να κερδίσει & Over 2.5 γκολ

Η ΑΕΚ να κερδίσει, Over 3.5 γκολ & Να Σκοράρουν και οι 2 ομάδες

ΠΑΟΚ-Άρης (Κυριακή, 21:00)

Ο ΠΑΟΚ να κερδίσει, Over 3.5 γκολ & Να Σκοράρουν και οι 2 ομάδες

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών: 1-0, 2-0 ή 3-0

Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός (Κυριακή, 21:30)

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών: 2-1, 3-1 ή 4-1

Να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Ανδρέας Τετέι

Formula 1: Πλήθος αγορών και «10 & Καρό Σημαία»* για το Grand Prix της Ισπανίας

Στη Formula 1 διεξάγεται το 14ο Grand Prix της χρονιάς στη Μαδρίτη. Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει την προωθητική ενέργεια «10 & Καρό Σημαία»* και 50 + αγορές για τον αγώνα της Κυριακής μεταξύ των οποίων και τις εξής:

Νικητήριο Μονοθέσιο

Εθνικότητα Νικητή

Πρώτη εγκατάλειψη οδηγού

Οδηγός που θα κάνει τον ταχύτερο γύρο

Ομάδα με τους περισσότερους βαθμούς

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ