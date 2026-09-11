Στη Βουδαπέστη η πρεμιέρα του Ultimate Championship – Στη μάχη Τεντόγλου και Καραλής

Η Βουδαπέστη φιλοξενεί απόψε την πρώτη διοργάνωση του Ultimate Championship, του νέου μεγάλου θεσμού της World Athletics, ο οποίος συγκεντρώνει την αφρόκρεμα του παγκόσμιου στίβου και προσφέρει ιδιαίτερα υψηλές χρηματικές ανταμοιβές.

Ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές που εξασφάλισαν πρόσκληση για τη νέα διοργάνωση βρίσκονται και δύο ελληνικά ονόματα που έχουν ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια: ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Εμμανουήλ Καραλής. Συνολικά, στη Βουδαπέστη βρίσκονται 381 αθλητές και αθλήτριες από 65 χώρες.

Ο πρώτος από τους δύο Έλληνες πρωταθλητές που θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο είναι ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο τελικός του επί κοντώ είναι προγραμματισμένος για σήμερα στις 21:08, με τον Έλληνα άλτη να βρίσκεται αντιμέτωπος με τον μεγάλο πρωταγωνιστή του αγωνίσματος, Μόντο Ντουπλάντις.

Τη σκυτάλη θα πάρει το Σάββατο ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος θα αγωνιστεί στον τελικό του μήκους στις 20:44. Η τηλεοπτική κάλυψη και των δύο αγωνισμάτων θα πραγματοποιηθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Ισχυρός ανταγωνισμός στο επί κοντώ

Το αγώνισμα του επί κοντώ συγκεντρώνει αρκετά από τα σημαντικότερα ονόματα του παγκόσμιου στίβου. Εκτός από τον Καραλή και τον Ντουπλάντις, στη λίστα των συμμετεχόντων βρίσκονται οι Αμερικανοί Ζακ Μπράντφορντ, Σαμ Κέντρικς και Κρις Νίλσεν, ο Νορβηγός Σόντρε Γκούτορμσεν, ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ και ο Γάλλος Μπατίστ Τιερί.

Μάλιστα, ο Τιερί είναι ο μοναδικός αθλητής του συγκεκριμένου τελικού που διαθέτει ατομικό ρεκόρ πάνω από το φράγμα των 6 μέτρων.

Νέα μονομαχία για τον Τεντόγλου

Στο μήκος, ο Τεντόγλου θα βρεθεί ξανά απέναντι στον Τατζέι Γκέιλ, έχοντας ως στόχο να απαντήσει στην ήττα που γνώρισε στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες. Ο Τζαμαϊκανός κατάφερε τότε να τον προσπεράσει με το τελευταίο του άλμα, στερώντας από τον Έλληνα πρωταθλητή ακόμη μία νίκη.

Η συγκεκριμένη ήττα ήταν μόλις η δεύτερη μέσα στη σεζόν του ανοιχτού στίβου του 2026 για τον Τεντόγλου, γεγονός που αποτυπώνει και τη σταθερότητα των επιδόσεών του καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Το αγωνιστικό παζλ του μήκους συμπληρώνουν ο Ελβετός Ζίμον Εχάμερ, ο Πορτογάλος Ζέρσον Μπαλντέ, ο Ουζμπέκος Ανβάρ Ανβάροφ, ο Κινέζος Μινγκούν Τζανγκ και ο Σέρβος Λούκα Μπόσκοβιτς.

Έπαθλα που φτάνουν τα 10 εκατ. δολάρια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το οικονομικό σκέλος της νεοσύστατης διοργάνωσης. Η World Athletics έχει προβλέψει συνολικό prize pool ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα κατανεμηθεί στους συμμετέχοντες των 28 αγωνισμάτων.

Ο νικητής κάθε ατομικού αγωνίσματος θα αποχωρήσει από τη Βουδαπέστη πλουσιότερος κατά 150.000 δολάρια, ποσό που ξεπερνά σημαντικά τα 70.000 δολάρια που αντιστοιχούν στην κατάκτηση ενός παγκόσμιου τίτλου και τα 50.000 δολάρια που προβλέπονται για την επίτευξη παγκόσμιου ρεκόρ.

Η δεύτερη θέση συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 75.000 δολαρίων, ενώ ο αθλητής που θα τερματίσει τρίτος θα εισπράξει 40.000 δολάρια. Ακόμη και η 16η θέση προβλέπει αμοιβή, ύψους 2.000 δολαρίων.

Παράλληλα, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν ένα ειδικά σχεδιασμένο αναμνηστικό βραχιόλι, στο οποίο θα είναι χαραγμένο το όνομά τους, ενώ οι πρωταθλητές κάθε αγωνίσματος θα παραλάβουν και το τρόπαιο της διοργάνωσης.

Η κατανομή των χρηματικών επάθλων