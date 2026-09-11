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Στο σημερινό Center Fox ο Παναθηναϊκός με οδηγούς Ταμπόρδα & Αντίνο, η πρεμιέρα Ιμανόλ στον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ που παίρνει Μπανζά

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου τη νίκη κορυφής του Παναθηναϊκού, τη νέα εποχή Ιμανόλ στον Ολυμπιακό και ο νέος φορ του ΠΑΟΚ.
Στο σημερινό Center Fox ο Παναθηναϊκός με οδηγούς Ταμπόρδα & Αντίνο, η πρεμιέρα Ιμανόλ στον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ που παίρνει Μπανζά