Κάτας: «Σημαντικά τεστ απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους όπως ο Άρης και ο Ολυμπιακός»

Ο Άρης συνεχίζει την προετοιμασία του στην Κύπρο και ετοιμάζεται για ένα ακόμη δυνατό φιλικό τεστ, αυτή τη φορά απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Ο προπονητής της ισραηλινής ομάδας, Όντεντ Κάτας, μίλησε για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, αλλά και γενικότερα για τη σημασία που έχουν για την ομάδα του τα παιχνίδια προετοιμασίας απέναντι σε υψηλού επιπέδου αντιπάλους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Όντεντ Κάτας:

«Είναι μια δοκιμή. Δεν βρισκόμαστε ακόμη στο υψηλότερο επίπεδο της αγωνιστικής μας κατάστασης και κάποιοι παίκτες εντάχθηκαν στην ομάδα μόλις πρόσφατα. Παρ’ όλα αυτά, τα φιλικά παιχνίδια απέναντι σε ποιοτικές ομάδες μπορούν να μας διδάξουν πολλά και παράλληλα να μας βοηθήσουν να δεθούμε ως ομάδα και να αποκτήσουμε αγωνιστική δυναμική.

Θέλουμε να μοιράσουμε τα λεπτά συμμετοχής και να δοκιμάσουμε διάφορα πράγματα. Σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας, καθώς δεν χρησιμοποιούμε ακόμη όλα όσα έχουμε δουλέψει μέχρι τώρα, θέλουμε να δούμε βελτίωση, όπως ακριβώς συνέβη από το πρώτο στο δεύτερο παιχνίδι».