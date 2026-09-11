Πως η μεταγραφή του Λουκάκου άλλαξε το... τοπίο για τον Μπάνζα που έρχεται στον ΠΑΟΚ

Το «ντόμινο» που έγινε για να... ανοίξει ο δρόμος του Σιμόν Μπάνζα μέχρι τον ΠΑΟΚ - Ο Ρομέλου Λουκάκου, η Φενερμπαχτσέ και η άφιξη Ταλίσκα στα Εμιράτα.

Μέσα σε λίγες μέρες άλλαξε άρδην το τοπίο -όπως άλλωστε συμβαίνει εν μέσω μεταγραφικής περιόδου- με τα τελευταία δεδομένα να φέρνουν στη Θεσσαλονίκη τον Σιμόν Μπάνζα, ο οποίος αναμένεται σήμερα (11/9) στην πόλη για να ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ.

Πως όμως «συνδέονται» ο Ρομέλου Λουκάκου, ο Άντερσον Ταλίσκα και ο 30χρονος Αφρικανός φορ που «προβάρει» τα ασπρόμαυρα;

Η «βόμβα» του Λουκάκου που έστειλε... μήνυμα στον Ταλίσκα

Ως είθισται κάθε καλοκαίρι, έτσι και φέτος, οι Τούρκοι δεν... αστειεύτηκαν στις μεταγραφές. Πολλά «μπαμ» με αυτό που ξεχωρίζει αναμφίβολα να είναι του Ρομέλου Λουκάκου, ο οποίος έκανε το δρομολόγιο Ρώμη-Κωνσταντινούπολη για λογαριασμό της Φενερμπαχτσέ.

Μία Φενερμπαχτσέ που ενισχύθηκε εντυπωσιακά μεσοεπιθετικά, αποκτώντας μεταξύ άλλων τους Λουκάκου, Μουρίκι, Γκρίνγουντ και Σερίφ, κάτι που αποτέλεσε και... μήνυμα για κάποιους που βρίσκονταν ήδη προ των πυλών της αποχώρησης. Ένας εκ των οποίων ήταν ο Άντερσον Ταλίσκα, με τον Βραζιλιάνο που αγωνίζεται με ευχέρεια τόσο στο «δέκα» όσο και στην κορυφή της επίθεσης, να αποδεσμεύεται και να μένει ελεύθερος να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Στις αρχές Σεπτέμβρη ο Άντερσον Ταλίσκα βρέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την Αλ Τζαζίρα να ανακοινώνει την απόκτησή του, σε μία ακόμα «δυνατή» κίνηση των Αράβων σε ένα πρωτάθλημα που γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη.

Το «κομφούζιο» με το 4-4-2 που «άνοιξε» τον δρόμο για τον ΠΑΟΚ

Λίγες μέρες νωρίτερα από την άφιξη του Άντερσον Ταλίσκα στο Άμπου Ντάμπι, τη φανέλα της Αλ Τζαζίρα φόρεσε για πρώτη φορά στις 21 Αυγούστου ο -επίσης μεσοεπιθετικός- Βραζιλιάνος Μάλκομ, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στη... γειτονική Σαουδική Αραβία και την Αλ Χιλάλ.

Στην άκρη του πάγκου της ομάδας των Εμιράτων βρίσκεται από την 1η Ιουλίου ο 51χρονος Ρουμάνος Κοσμίν Ολάριου, ο οποίος έχει «υιοθετήσει» ως σύστημα το 4-4-2, ένα φύσει επιθετικό σχήμα, για μία από τις καλύτερες ομάδες της χώρας.

Οι δύο θέσεις των φορ στη βασική ενδεκάδα -όπως δείχνει τελευταία ο Ρουμάνος τεχνικός- προορίζονται για τους Μάλκομ-Ταλίσκα, κάτι που συνέβη και χθες (10/9) στο παιχνίδι απέναντι στην Αλ Νασρ, με τους Μπάνζα και Μέλο να «περιορίζονται» σε πιο συμπληρωματικό ρόλο.

Κάτι που πιθανότατα δεν αρκούσε στον Σιμόν Μπάνζα, ο οποίος έχει μάθει, όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, να είναι από πολύ μικρός πρωταγωνιστής εντός και εκτός γηπέδων. Κάπου εκεί ήρθε και η πρόταση του ΠΑΟΚ, με τον 30χρονο Κονγκολέζο να λέει το πολυπόθητο «ναι» και να ξεκινάει τον δρόμο με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη και την Τούμπα.

