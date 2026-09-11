«Τα βρήκαν» Βαλβέρδε και Τσουαμενί

Η περασμένη σεζόν χαρακτηρίσθηκε από αρκετά περιστατικά στο «εσωτερικό» της Ρεάλ Μαδρίτης, όπως ο καβγάς μεταξύ του Φεντερίκο Βαλβέρδε και του Ορελιέν Τσουαμενί, που έγινε πρωτοσέλιδο στον ισπανικό Τύπο.

Μάλιστα, δεν ήταν λίγοι, εκείνοι που φοβόντουσαν ότι αυτή η σύγκρουση, ενδεχομένως να προκαλούσε περαιτέρω ένταση στα αποδυτήρια και στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το «Cadena SER», οι δύο ποδοσφαιριστές αποφάσισαν να «θάψουν το τσεκούρι» και έχουν συμφιλιωθεί μετά από αυτό το ατυχές επεισόδιο. Πηγές προσκείμενες στους Μαδριλένους, περιγράφουν και τους δύο ως άψογους επαγγελματίες, γεγονός που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να προκαλέσουν εσωτερικά προβλήματα, όπως προσέθεσε ο ισπανικός ραδιοφωνικός σταθμός.